Чому Садовий зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав Гриценка

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий вважає голову координаційної ради "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка чесним політиком і тим, хто може у підсумку стати українським антикорупційним президентом.

Таку заяву мер Львова зробив під спільної прес-конференції з Анатолієм Гриценком.

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"Знаєте, я відкликав свою кандидатуру з посади президента, і є зобов’язання до Анатолія Гриценка бути чесним. Крапка", – наголосив Садовий.

За його словами, хоча це не й формат для української політики, але, якщо ми хочемо перезаснувати державу, тоді державу слід будувати на фундаменті довіри, і "ми повинні робити ці кроки, що сьогодні є важливими для нашої країни".

Я роблячи свій крок, чітко усвідомлював, що зміни є важливими саме зараз. Саме зараз ми маємо шанс, тому я би дуже хотів, щоб всі українські політики усвідомлювати персональну відповідальність за ситуацію, яка є сьогодні в країні. Також окремо я хочу звернутися до всіх громадян нашої країни, щоб ми всі 31 березня прийшли та проголосували на виборах президента. Щоб ніхто навіть не намагався поставити під сумнів вибір українського народу,

– каже політик.

Щодо того, чому він підтримав саме Гриценка, Андрій Садовий зазначив, що лідер "Громадянської позиції" декларує бути чесним і служити українському народу.

"Я вірю, що ці слова буде зреалізовано. Як громадянин своєї країни хочу, щоб ми пишалися нашим президентом. Це дуже важливо, щоб ми мали українського антикорупційного президента", – додав він.

Гриценко, зі свого боку, зауважив, що у його команди та команди Андрія Садового збігаються базові цінності.

"Я тепер розумію, що маю виконувати дві президентські програми: і свою, і Андрія Івановича. І я це зроблю", – запевнив він.

1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка. За результатами опитування соціологічної агенції Fama, за Андрія Садового готовими були проголосувати 4,4% осіб, а за Гриценка – 8%. 4 березня лідер "Самопомочі" подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури, а 5 числа комісія його офіційно зняла з виборів. 7 березня Садовий і Гриценко провели спільну прес-конференцію щодо об’єднання.



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