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      Які шанси в єдиного кандидата від демократичних сил

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      Андрій Садовий і Анатолій Гриценко ведуть переговори
      Андрій Садовий і Анатолій Гриценко ведуть переговори / 24 канал

      Якщо представники демократичних сил, зокрема, Анатолій Гриценко і Андрій Садовий досягнуть компромісу і об’єднають штаби, то покажуть бажання забезпечити інтереси своїх виборців. І до них можуть приєднатися інші політики.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      За його словами, Гриценко і Садовий і їхні політичні сили мають взаємні плюси і мінуси. В "Об’єднання "Самопоміч" розвинена партійна структура, на відміну від "Громадянської позиції". В "Громадянської позиції", якщо вірити соцопитуванням, вищий рейтинг.

      Багато українців чекають об’єднання демократичних сил. Тому за єдиного кандидата від демократичних сил можуть проголосувати ті, хто досі не визначився з вибором або вагається. І це підвищить рейтинг єдиного кандидата,
      – зауважує Андрій Вігірінський.

      На думку експерта, такий кандидат може набрати близько 10% голосів. Це добре з точки зору політичного майбутнього Садового і Гриценка. Вони зможуть зайти у Верховну Раду великою фракцією, яка матиме більше можливостей для відстоювання прав українців.

      Вігірінський також додав, що вихід з фракції БПП народних депутатів Мустафи Найєма, Сергій Лещенка і Світлани Заліщук може бути пов'язаний з переговорами про об’єднання демократичних сил. Заліщук уже в команді Гриценка. Цілком імовірно, що за умови об’єднання демсил до них приєднаються Лещенко і Найєм.

      У коментарі 24 каналу Світлана Заліщук заявила, що її вихід, а також народних депутатів Мустафи Найєма та Сергія Лещенка з фракції БПП не пов'язаний з переговорами про об'єднання Гриценка і Садового. Причина – у розкраданні оборонки, яке журналісти-розслідувачі пов'язують з Петром Порошенком.

      Що відомо про об’єднання демократичних сил? Сьогодні має відбутися вирішальна зустріч Садового і Гриценка, на якій вони можуть об'єднатися. Садовий готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка.

      Садовий заявив, що, йдучи на вибори, чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі. На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.

      Відтак, за словами політика, протягом кампанії його штаб уважно відслідковує результати "достовірних соцопитувань та тенденції": "Очікуємо останні дані, які стануть вирішальними для подальших дій. Показники, на які будемо звертати увагу – рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві".

      blog_ava
      Найєм, Лещенко і Заліщук виходять з фракції БПП
      сьогодні
      2612
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Анатолій Гриценко Мустафа Найєм Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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