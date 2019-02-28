Очікуємо останні дані, які стануть вирішальними для подальших дій, – Садовий про об’єднання

"Йдучи на вибори, я чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі".

Так кандидат на посаду Президента України Андрій Садовий прокоментував можливість об’єднання із іншими, демократичними учасниками передвиборчих перегонів.

На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.

Відтак, за словами політика, протягом кампанії його штаб уважно відслідковує результати "достовірних соцопитувань та тенденції": "Очікуємо останні дані, які стануть вирішальними для подальших дій. Показники, на які будемо звертати увагу – рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві".

Журналістські розслідування показують нам лише вершинку корупційного айсбергу. Реальність значно страшніша і змінити її ми ПОВИННІ! #СамеЗараз!,

– вважає кандидат у Президенти.