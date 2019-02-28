12:22
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ

      Очікуємо останні дані, які стануть вирішальними для подальших дій, – Садовий про об’єднання

      697 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      "Йдучи на вибори, я чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі".

      Так кандидат на посаду Президента України Андрій Садовий прокоментував можливість об’єднання із іншими, демократичними учасниками передвиборчих перегонів.

      На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.

      Відтак, за словами політика, протягом кампанії його штаб уважно відслідковує результати "достовірних соцопитувань та тенденції": "Очікуємо останні дані, які стануть вирішальними для подальших дій. Показники, на які будемо звертати увагу  рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві".

      Журналістські розслідування показують нам лише вершинку корупційного айсбергу. Реальність значно страшніша і змінити її ми ПОВИННІ! #СамеЗараз!,
      – вважає кандидат у Президенти.

      blog_ava
      Головні новини 27 лютого: Україна не їде на Євробачення та раптовий удар Індії по Пакистану
      сьогодні
      5220
      Теги: Новини політики Петро Порошенко Андрій Садовий ТОП
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      сьогодні , 12:13 Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      Блог Соцмережі 133
      Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      сьогодні , 11:02 Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      782
      Військовий "картковий будинок", або Чому заарештували екс-керівника Генштабу
      сьогодні , 08:40 Військовий "картковий будинок", або Чому заарештували екс-керівника Генштабу
      Наталя Ромашова 1243
      Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      27 лютого , 22:01 Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      Артем Овдієнко 1859
      Конфлікт між Індією і Пакистаном: чи бути війні і як це торкнеться України
      27 лютого , 21:33 Конфлікт між Індією і Пакистаном: чи бути війні і як це торкнеться України
      Світлана Попова 2666
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук