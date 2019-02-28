Ожидаем данные, которые станут решающими для дальнейших действий, – Садовый об объединении

"Идя на выборы, я прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти".

Так кандидат на пост Президента Украины Андрей Садовый прокомментировал возможность объединения с другими, демократическими участниками предвыборной гонки.

По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.

Следовательно, по словам политика, на протяжении кампании его штаб внимательно отслеживает результаты "достоверных соцопросов и тенденции": "Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание – рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе".

"Журналистские расследования показывают нам лишь вершинку коррупционного айсберга. Реальность гораздо страшнее и изменить ее мы ДОЛЖНЫ! #СамеЗараз!", – считает кандидат в Президенты.