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      Какие шансы у единого кандидата от демократических сил

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      Андрей Садовый и Анатолий Гриценко ведут переговоры
      Андрей Садовый и Анатолий Гриценко ведут переговоры / 24 канал

      Если представители демократических сил, в частности, Анатолий Гриценко и Андрей Садовый достигнут компромисса и объединят штабы, то покажут желание обеспечить интересы своих избирателей. И к ним могут присоединиться другие политики.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      По его словам, Гриценко и Садовый и их политические силы имеют взаимные плюсы и минусы. В "Объединение" Самопомич" развита партийная структура, в отличие от "Гражданской позиции". В "Гражданской позиции", если верить соцопросам, рейтинг выше.

      Многие украинцы ждут объединения демократических сил. Поэтому за единого кандидата от демократических сил могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или сомневается. И это повысит рейтинг единого кандидата,
      – замечает Андрей Вигиринский.

      По мнению эксперта, такой кандидат может набрать около 10% голосов. Это хорошо с точки зрения политического будущего Садового и Гриценко. Они смогут зайти в Верховную Раду крупной фракцией, которая будет иметь больше возможностей для отстаивания прав украинцев.

      Вигиринский также добавил, что выход из фракции БПП народных депутатов Мустафы Найема, Сергея Лещенко и Светланы Залищук может быть связан с переговорами об объединении демократических сил. Залищук уже в команде Гриценко. Вполне вероятно, что при условии объединения демсил к ним присоединятся Лещенко и Найем.

      В комментарии 24 каналу Светлана Залищук заявила, что ее выход, а также народных депутатов Мустафы Найема и Сергея Лещенко из фракции БПП не связан с переговорами об объединении Гриценко и Садового. Причина – в хищении оборонки, которое журналисты-расследователи связывают с Петром Порошенко.

      Что известно об объединении демократических сил?Сегодня должна состояться решающая встреча Садового и Гриценко, на которой они могут объединиться. Садовый готов снять свою кандидатуру в пользу Гриценко.

      Садовый заявил, что, идя на выборы, прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти. По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.

      Следовательно, по словам политика, на протяжении кампании его штаб внимательно отслеживает результаты "достоверных соцопросов и тенденции": "Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание – рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе".

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко Андрей Садовой Сергей Лещенко Мустафа Найем
      Источник: 24 канал
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