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      Тимошенко и Порошенко – это страницы прошлого, – Садовый

      95 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Лидер "Батькивщины" 26 февраля инициировала импичмент президенту Петру Порошенко. Кандидат в президенты Андрей Садовый напомнил, что в Украине нет закона о президенте и импичменте.

      Его надо принять и "Самопомич" это внесет на рассмотрение в Верховную Раду, сказал Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала.

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      Он отметил, что это его обязанность как кандидата.

      Надо, чтобы президент был подотчетен украинским гражданам. Если человек пришел к власти, и по тем или иным причинам не выполняет свои функции, то надо с ним прощаться и выбирать следующего. Так работает система в целом мире,
      – подчеркнул мэр Львова.

      Также Садовый сказал, что инициатива от Тимошенко имичмента Порошенко – это брьба между ними.

      Эту страницу прошлого надо перевернуть и идти дальше. Юлия Тимошенко уже была при прошлой власти,
      – отметил кандидат в президенты.

      "В Одессу пришел эсминец "Дональд Кук". Я вспомнил, когда Виктор Ющенко был президентом, Тимошенко – премьером, а Порошенко – руководителем СНБО, американцы предлагали добывать газ на шельфе Черного моря. Если бы им дали эту возможность, то Россия бы не оккупировала Крым. Там бы мог стоять шестой американский флот", – рассказал Андрей Садовый.

      Свое желание объявить импичмент Порошенко Тимошенко объяснила тем, что президент якобы совершил государственную измену, пособничает врагу и торгует с оккупантом. Причиной инициативы Тимошенко стало журналистское расследование относительно коррупционных схем в "Укроборонпроме", к которым причастно ближайшее окружение Порошенко. Поэтому 26 февраля нардепы начали сбор подписей за импичмент президента.

      В Администрации Президента Тимошенко напомнили, что в Украине нет специального закона для отстранения президента.

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      В этот же день первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Петр Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей за импичмент президента и создании соответствующей специальной временной следственной комиссии.

      Согласно требований закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", основанием для инициирования вопроса об импичменте и образования комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов. На основании нормы закона Боднар аннулировал выданные нардепам бланки для сбора подписей.

      Возможен ли в Украине импичмент президента?
      Конституция Украины предусматривает возможность проведения импичмента. Для этого нужно сделать такие шаги:
      1. Народные депутаты должны собрать минимум 300 подписей в поддержку импичмента.
      2. Создать следственную комиссию, которая должна подтвердить государственную измену или иное тяжкое преступление.
      3. Все материалы отправить в Конституционный суд.
      4. Если суд выявит основания для отставки, то за это решение должно проголосовать не менее чем 338 депутатов.

      blog_ava
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      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция Новости Украины Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Андрей Садовой Самопомич
      Источник: 24 Канал
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