В Администрации Президента прокомментировали инициативу импичмента

Юлия Тимошенко инициировала процедуру импичмента Петра Порошенко за государственную измену, содействие врагу и торговлю с оккупантом. В Администрации Президента ей напомнили, что в Украине для отстранения президента нет специального закона.

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко в комментарии "Радио Свобода" назвал инициативу Юлии Тимошенко "прекрасной историей".

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"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история", – сказал Горковенко.

Почему в Украине невозможен импичмент президента?

Отдельного закона об импичменте нет, но Статья 111 Конституции Украины предусматривает возможность отстранения главы государства.



Статьи 30 главы регламента Верховной Рады Украины

На практике это практически невозможно, поскольку нет закона, который регламентировал бы эту процедуру.

Чтобы устранить президента, парламенту нужно:

инициировать импичмент, создать следственную комиссию, включив в нее специального прокурора и следователей.

По итогам ее работы две трети парламентариев должны проголосовать за объявление импичмента, а после их решение проверит Конституционный суд. Кроме того, Верховный суд должен подтвердить вывод комиссии о наличии признаков преступления.

Закона о регламенте вполне достаточно для начала процедуры импичмента, если будет большинство голосов в Верховной Раде.

Проблема процедуры импичмента – ссылка на отдельный закон о парламентских специальных временных следственных комиссиях. В Украине этого закона пока не существует.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.

Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"? Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь. Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

Расследование масштабных сделок с участием "Укроборонпрома": видео