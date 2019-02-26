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      В Администрации Президента прокомментировали инициативу импичмента

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Юлия Тимошенко инициировала процедуру импичмента Петра Порошенко за государственную измену, содействие врагу и торговлю с оккупантом. В Администрации Президента ей напомнили, что в Украине для отстранения президента нет специального закона.

      Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко в комментарии "Радио Свобода" назвал инициативу Юлии Тимошенко "прекрасной историей".

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      "Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история", – сказал Горковенко.

      Почему в Украине невозможен импичмент президента?

      Отдельного закона об импичменте нет, но Статья 111 Конституции Украины предусматривает возможность отстранения главы государства.

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      На практике это практически невозможно, поскольку нет закона, который регламентировал бы эту процедуру.

      Чтобы устранить президента, парламенту нужно:

      1. инициировать импичмент,
      2. создать следственную комиссию, включив в нее специального прокурора и следователей.

      По итогам ее работы две трети парламентариев должны проголосовать за объявление импичмента, а после их решение проверит Конституционный суд. Кроме того, Верховный суд должен подтвердить вывод комиссии о наличии признаков преступления.

      Закона о регламенте вполне достаточно для начала процедуры импичмента, если будет большинство голосов в Верховной Раде.

      Проблема процедуры импичмента – ссылка на отдельный закон о парламентских специальных временных следственных комиссиях. В Украине этого закона пока не существует.

      Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.

      Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"? Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К этой схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь. Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

      Расследование масштабных сделок с участием "Укроборонпрома": видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Коррупция Петр Порошенко Блок Петра Порошенко Администрация Президента Законодательство Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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