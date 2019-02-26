В Адміністрації Президента прокоментували ініціативу імпічменту

Юлія Тимошенко ініціювала процедуру імпічменту Петра Порошенка за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю з окупантом. В Адміністрації Президента їй нагадали, що в Україні для відсторонення президента немає спеціального закону.

Керівник департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимир Горковенко в коментарі "Радіо Свобода" назвав ініціативу Юлії Тимошенко "прекрасною історією".

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"Як можна почати процедуру імпічменту без закону про імпічмент? Прекрасна історія", – сказав Горковенко.

Чому в Україні неможливий імпічмент президента?

Окремого закону про імпічмент нема, але Стаття 111 Конституції України передбачає можливість відсторонення глави держави.



Статті 30 глави регламенту Верховної Ради України

На практиці це практично неможливо, оскільки немає закону, який регламентував би цю процедуру.

Щоб усунути президента, парламенту потрібно:

ініціювати імпічмент, створити слідчу комісію, включаючи в неї спеціального прокурора і слідчих.

За підсумками її роботи дві третини парламентаріїв повинні проголосувати за оголошення імпічменту, а після їх рішення перевірить Конституційний суд. Крім того, Верховний суд повинен підтвердити висновок комісії про наявність ознак злочину.

Закону про регламент цілком достатньо для початку процедури імпічменту, якщо буде більшість голосів у Верховній Раді.

Проблема процедури імпічменту – посилання на окремий закон про парламентські спеціальні тимчасові слідчі комісії. В Україні цього закону поки не існує.

Процедуру імпічменту президента в Україні жодного разу не застосовували.

Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"? Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор. Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

Розслідування масштабних оборудок за участю "Укроборонпрому": відео