Чи об'єднаються з Садовим і Гриценком, – Заліщук прокоментувала вихід з БПП
Вихід народних депутатів Світлани Заліщук, Мустафи Найєма та Сергія Лещенка з фракції БПП не пов'язаний з переговорами про об'єднання Гриценка і Садового. Причина – у розкраданні оборонки, яке журналісти-розслідувачі пов'язують з Петром Порошенком.
Про це у коментарі 24 каналу сказала Світлана Заліщук. У відповідь на запитання "Чи будете домовлятися тепер з Гриценком і Садовим?" вона відповіла: "Це (вихід з фракції – "24")" не пов'язано з процесами між Гриценком та Садовим".
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Ми чітко написали і обгрунтували кожен свій вихід. Це пов'язано, в першу чергу, з розкраданнями в оборонній сфері. А також із неможливістю далі залишатися і бути хоч якимсь чином пов'язаними з цією абревіатурою,
– уточнила нардеп.
Що сталося в "Укроборонпромі"?Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки.
Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.
За даними розслідувачів до схеми залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.
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