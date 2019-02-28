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      Объединятся ли с Садовым и Гриценко, – Залищук прокомментировала выход из БПП

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      "Еврооптимисты" отказались от БПП
      "Еврооптимисты" отказались от БПП / Фото из открытых источников

      Выход народных депутатов Светланы Залищук, Мустафы Найема и Сергея Лещенко из фракции БПП не связан с переговорами об объединении Гриценко и Садового. Причина – в хищении оборонки, которое журналисты-расследователи связывают с Петром Порошенко.

      Об этом в комментарии 24 канала сказала Светлана Залищук. В ответ на вопрос "будете ли договариваться теперь с Гриценко и Садовым?" она ответила: "Это (выход из фракции – "24")" не связано с процессами между Гриценко и Садовым".

      Читайте также: Найем, Лещенко и Залищук выходят из фракции БПП

      Мы четко написали и обосновали каждый свой выход. Это связано, в первую очередь, с хищениями в оборонной сфере. А также с невозможностью дальше оставаться и быть хоть каким-то образом связанными с этой аббревиатурой,
      – уточнила нардеп.

      Что произошло в "Укроборонпроме"?
      Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки.

      В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

      По данным расследователей к схеме привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

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      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Анатолий Гриценко Сергей Лещенко Мустафа Найем Выборы Президента 2019 Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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