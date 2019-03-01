13:20
1 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, 28 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, 28 лютого
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Садовий зняв свою кандидатуру на виборах президента-2019 та підтримав Гриценка

      1195 Читать новость на русском
      Садовий і Гриценко - Садовий зняв свою кандидатуру у виборах 2019 України
      Садовий об'єднався з Гриценком на президентських виборах-2019 / Фото 24 каналу

      Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів, та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.

      Таку заяву лідер "Самопомочі" зробив під час спеціальної прес-конференції. Вирішальними для його рішення стали результати соціологічних опитувань серед українців за трьома основними показниками – рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві.

      Читайте також: Тимошенко та Порошенко – це сторінки минулого, – Садовий

      Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка,
      – заявив Садовий.

      Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.

      Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної агенції "Fama"

      1. Володимир Зеленський – 26,6%;
      2. Петро Порошенко – 23,4%;
      3. Юлія Тимошенко – 14,3%;
      4. Юрій Бойко – 8,1%,;
      5. Анатолій Гриценко – 8%;
      6. Андрій Садовий – 4,4%.

      Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше?

      1. Володимир Зеленський – 49,9%;
      2. Андрій Садовий – 40,5%;
      3. Анатолій Гриценко – 38,7%.

      Садовий додав що наступного тиджня підпише з Гриценком публічну угоду.

      "Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду. І в тій угоді будуть дуже важливі принципи. Принципи щодо оборони і безпеки нашої держави, щодо боротьби з корупцією, окупованих територій, чистоти кадрової політики. Я думаю, це важливо для нас всіх",
      – додав він.

      Які шанси матиме єдиний кандидат від демократичних сил на виборах? Анатолій Гриценко та Андрій Садовий об'єднанням своїх штабів продемонстрували бажання забезпечити інтереси своїх виборців, переконаний політичний експерт Андрій Вігірінський. Тепер до них можуть приєднатися й інші кандидати у президенти.

      Обидва політики і їхні політичні сили мають взаємні плюси і мінуси. В "Об’єднання "Самопоміч" розвинена партійна структура, на відміну від "Громадянської позиції". В "Громадянської позиції" - вищий рейтинг.

      Водночас, тепер за Анатолія Гриценка, як єдиного кандидата від демократичних сил, можуть проголосувати ті, хто досі не визначився з вибором або вагається. 


      Головні дати президентських виборів-2019

      blog_ava
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні
      28286
      Теги: Новини України Садовий і Гриценко об'єдналися Новини політики Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Рейтинги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найєм, Лещенко і Заліщук: чому нардепи вийшли з БПП?
      сьогодні , 12:00 Найєм, Лещенко і Заліщук: чому нардепи вийшли з БПП?
      Артем Овдієнко 708
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 10:15 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 28286
      Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      сьогодні , 10:01 Шоуменом быть легче, чем дипломатом
      Злой Одессит 858
      Нові пенсії, субсидії, будівельні норми: що зміниться у березні 2019
      сьогодні , 07:01 Нові пенсії, субсидії, будівельні норми: що зміниться у березні 2019
      Яніна Ткачук 6078
      Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      сьогодні , 00:40 Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      Світлана Попова 2709
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук