Садовий зняв свою кандидатуру на виборах президента-2019 та підтримав Гриценка

Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів, та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.

Таку заяву лідер "Самопомочі" зробив під час спеціальної прес-конференції. Вирішальними для його рішення стали результати соціологічних опитувань серед українців за трьома основними показниками – рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві.

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Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка,

– заявив Садовий.

Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.

Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної агенції "Fama"

Володимир Зеленський – 26,6%; Петро Порошенко – 23,4%; Юлія Тимошенко – 14,3%; Юрій Бойко – 8,1%,; Анатолій Гриценко – 8%; Андрій Садовий – 4,4%.

Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше?

Володимир Зеленський – 49,9%; Андрій Садовий – 40,5%; Анатолій Гриценко – 38,7%.

Садовий додав що наступного тиджня підпише з Гриценком публічну угоду.

"Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду. І в тій угоді будуть дуже важливі принципи. Принципи щодо оборони і безпеки нашої держави, щодо боротьби з корупцією, окупованих територій, чистоти кадрової політики. Я думаю, це важливо для нас всіх",

– додав він.

Які шанси матиме єдиний кандидат від демократичних сил на виборах? Анатолій Гриценко та Андрій Садовий об'єднанням своїх штабів продемонстрували бажання забезпечити інтереси своїх виборців, переконаний політичний експерт Андрій Вігірінський. Тепер до них можуть приєднатися й інші кандидати у президенти.



Обидва політики і їхні політичні сили мають взаємні плюси і мінуси. В "Об’єднання "Самопоміч" розвинена партійна структура, на відміну від "Громадянської позиції". В "Громадянської позиції" - вищий рейтинг.



Водночас, тепер за Анатолія Гриценка, як єдиного кандидата від демократичних сил, можуть проголосувати ті, хто досі не визначився з вибором або вагається.