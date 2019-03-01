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      Садовый снялся с выборов президента-2019 и поддержал Гриценко

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      Садовый и Гриценко - Садовой снял свою кандидатуру на выборах 2019 Украины
      Садовый объединился с Гриценко на президентских выборах-2019 / Фото 24 каналу

      Кандидат в президенты Украины, городской голова Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политики объединили свои усилия на выборах.

      Такое заявление лидер "Самопомочи" сделал во время специальной пресс-конференции. Решающими для его решения стали результаты социологических опросов среди украинцев по трем основным показателям – рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе.

      Читайте также: Тимошенко и Порошенко – это страницы прошлого, – Садовый

      Именно сейчас у нас есть шанс выбрать и украинского антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру по выборам президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко,
      – заявил Садовый.

      Он добавил что уже на следующей неделе встретится с Гриценко, обсудит с ним условия их политического сотрудничества и подпишет публичное соглашение.

      "Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичное соглашение. И в том соглшении будут очень важные принципы. Принципы обороны и безопасности нашего государства, по борьбе с коррупцией, оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех",
      – отметил он.

      Лидер "Самопомочи" добавил, что пока нет никакой договоренности ни с Анатолием Гриценко, ни с другими кандидатами. Это поступок – шаг к победе, которая нужна Украине.

      Мэр Львова отметил, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.

      Решающими для его решения стали результаты социологических опросов среди украинцев по трем основным показателям – рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе.

      Кто лидирует в президентской гонке: данные социологического агентства "Fama"

      1. Владимир Зеленский — 26,6%;
      2. Петр Порошенко — 23,4%;
      3. Юлия Тимошенко — 14,3%;
      4. Юрий Бойко — 8,1%,;
      5. Анатолий Гриценко – 8%;
      6. Андрей Садовый – 4,4%.

      Кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего?

      1. Владимир Зеленский – 49,9%;
      2. Андрей Садовый – 40,5%;
      3. Анатолий Гриценко – 38,7%.

      Брифінг Андрія Садового щодо подальшої участі у виборах

      Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

       

      Какие шансы будет иметь единый кандидат от демократических сил на выборах?
      Анатолий Гриценко и Андрей Садовый объединением своих штабов продемонстрировали желание обеспечить интересы своих избирателей, убежден политический эксперт Андрей Вигиринский. Теперь к ним могут присоединиться и другие кандидаты в президенты.

      Оба политики и их политические силы имеют взаимные плюсы и минусы. В "Объединении "Самопомич" развита партийная структура, в отличие от"Гражданской позиции". У "Гражданской позиции" - высший рейтинг.

      В то же время, теперь за Анатолия Гриценко, как единого кандидата от демократических сил, могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или сомневается.


      Главные даты президентских выборов-2019

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      Теги: Новости политики Новости Украины Анатолий Гриценко Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Садовый и Гриценко объединились рейтинги
      Источник: 24 канал
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