Дмитро Гнап знявся з виборів президента-2019 та підтримав Гриценка

Екс-журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

Про це він сказав сьогодні у своєму відеозверенні на сторінці у Facebook.

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Я підтверджую обіцянку і готовий знятися на користь Гриценка. Але остаточне рішення має ухвалити партія "Сила людей,

– заявив Дмитро Гнап.

Також він привітав рішення мера Львова Андрія Садового, який сьогодні також заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів у підтримку Анатолія Гриценка.

"Це дуже важливий, відповідальний, дуже патріотичний крок, який я всіляко вітаю," – зауважив екс-журналіст.

Зокрема, він додав, що в цьому питанні остаточне рішення має ухвалити з’їзд партії "Сила людей", який відбудеться у суботу, 2 березня. До участі з'їзду Дмитро запросив Анатолія Гриценка.

Гнап подякував всім, хто підтримував його участь у президентській виборчій кампанії.



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