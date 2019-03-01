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      Дмитро Гнап знявся з виборів президента-2019 та підтримав Гриценка

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      Дмитро Гнап
      Дмитро Гнап / Hromadske.ua

      Екс-журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

      Про це він сказав сьогодні у своєму відеозверенні на сторінці у Facebook.

      Читайте також: Садовий знявся з виборів президента-2019 та підтримав Гриценка

      Я підтверджую обіцянку і готовий знятися на користь Гриценка. Але остаточне рішення має ухвалити партія "Сила людей,
      – заявив Дмитро Гнап. 

      Також він привітав рішення мера Львова Андрія Садового, який сьогодні також заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів у підтримку Анатолія Гриценка.

      "Це дуже важливий, відповідальний, дуже патріотичний крок, який я всіляко вітаю," – зауважив екс-журналіст.

      Зокрема, він додав, що в цьому питанні остаточне рішення має ухвалити з’їзд партії "Сила людей", який відбудеться у суботу, 2 березня. До участі з'їзду Дмитро запросив Анатолія Гриценка.

      Гнап подякував всім, хто підтримував його участь у президентській виборчій кампанії.


      Головні дати президентських виборів-2019

      blog_ava
      Садовий знявся з виборів президента-2019 та підтримав Гриценка
      сьогодні
      12856
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Гнап Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
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