Дмитрий Гнап снялся с выборов президента-2019 и поддержал Гриценко

Экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Об этом он сказал сегодня в своем видеообращении на странице в Facebook.

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Я подтверждаю обещание и готов сняться в пользу Гриценко. Но окончательное решение должна принять партия "Сила людей",

– заявил Дмитрий Гнап.

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