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      Дмитрий Гнап снялся с выборов президента-2019 и поддержал Гриценко

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      Дмитрий Гнап снялся с выборов 2019 в поддержку Гриценко - детали
      Дмитрий Гнап / Hromadske.ua

      Экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

      Об этом он сказал сегодня в своем видеообращении на странице в Facebook.

      Читайте также: Садовый снялся с выборов президента-2019 и поддержал Гриценко

      Я подтверждаю обещание и готов сняться в пользу Гриценко. Но окончательное решение должна принять партия "Сила людей",
      – заявил Дмитрий Гнап.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко Дмитрий Гнап
      Источник: 24 Канал
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