Хто такий Дмитро Гнап: біографія кандидата в президенти

Дмитро Гнап став одним з останніх офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України. На вибори Гнапа висунула політична партія "Сила людей". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Дмитра Гнапа

Народився Дмитро Гнап 19 грудня 1977 року у місті Вугледарі на Донеччині.

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Освіта – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (філософський факультет).

Кар’єра – працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах "СТБ", "Перший національний", UBC.

У 2018 році Гнап заявив, що коли у 2001 році працював редактором служби новин на телеканалі УТ-1, брав участь у встановленні там "кучмівської цензури", про що шкодує. Тоді редактори отримували інструкції про те, як необхідно висвітлювати події в Україні, кого запрошувати в ефір, а кому відмовляти.

У 2001-2007 роках перебував у політичному блоці "Наша Україна", яка згодом стала партією. У донецькому осередку партії Гнап відповідав за її просування у ЗМІ і редагував місцеву партійну газету.

У 2006 році він балотувався спочатку в депутати Донецької обласної ради за списком партії "Наша Україна". Потім від цієї ж політсили намагався потрапити до Верховної Ради, але в обидва органи не пройшов.

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Дмитро Гнап та голова донецької організації "Наша Україна" Антон Клименко (нині покійний)

У 2008 році Гнап очолив громадську ініціативу "Комітет прямої дії".

У 2012 році заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" і з 2013 до 2018 року був керівником проекту "Слідство.інфо" на "Громадському ТБ".

Після Революції Гідності Гнап зайнявся журналістськими розслідуваннями, які публікував у різних виданнях і виступав з ними на декількох телеканалах. Популярність йому принесла програма, в якій розповідалося про панамські офшори чинного президента Петра Порошенка.

У червні 2018 року Гнап заявив про те, що припиняє кар'єру журналіста і йде у політику.

Для цього він у 2019 році взяв участь у праймеріз партії "Сила людей". Цей політичний проект зарекомендував себе на Донбасі, взявши кілька депутатських місць у міськраді Маріуполя. Так, "Сила людей" висунула Гнапа кандидатом у президенти.

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У які скандали потрапляв Гнап? У Генпрокуратурі переконують, що Гнап нібито посприяв втечі за кордон народного депутата Олександра Онищенка, який є фігурантом кримінальної "газової справи". Журналіст тоді опублікував інформацію про майбутній арешт Онищенка, після чого нардеп утік.

Згодом Гнап зустрівся із Онищенком у Франції і після цього візиту опублікував листування нардепа з представниками президента Ігорем Кононенком і Сергієм Березенком.

Пізніше Онищенко заявив, що розслідування про корупцію Порошенка Гнап змонтував, а слова були вирвані з контексту. Також нардеп-втікач стверджує, що згадане листування він Гнапові не давав.

У лютому 2019 року спалахнув ще один скандал з Гнапом. Керівниця проекту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець заявила, що кандидат у президенти майже 4 роки переховував на своєму банківському рахунку понад 9 тисяч євро, які мали піти на потреби армії.



Дмитро Гнап та керівниця проекту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець

У 2015 році команда "Слідство.Інфо" виграла 15 тисяч євро на премії "Вільна преса Східної Європи". Тоді Гнап від імені команди публічно заявив, що ці гроші підуть на допомогу Збройним силам України. Але виявилось, що на потреби української армії були перераховані не всі гроші: майже 9,1 тисячі євро станом на 2019 рік лежали на банківському рахунку Гнапа.

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Ми просто домовлялися, що це буде такий недоторканний запас і раніше просто це питання не ставилося, і це тільки нещодавно ми поговорили про ці кошти і я їй сказав (Бабінець), що їх поверну,

– сказав Гнап.

Після скандалу партія "Сила людей", яка висунула Гнапа кандидатом у президенти, закликала його відмовитися від участі у виборах. Проте згодом політик переказав редакції проекту "Слідство. Інфо" всі гроші.

Гроші та майно кандидата Гнапа. У своїй декларації за 2017 рік Гнап вказав, що володіє половиною квартири в Києві площею 36 квадратних метрів. Його дружина Наталія є власницею житла площею 67,5 квадратних метра у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Києва. У дружини Гнапа також є автомобіль Hyundai Accent (2014 року випуску).

За рік кандидат у президенти заробив 1 мільйон 76 тисяч 625 гривень. На рахунку в банку він зберігає ще 23 тисячі 685 гривень. Заощадження його дружини становлять 73 тисячі 602 гривні.

Політична програма кандидата у президенти Дмитра Гнапа. Політик обіцяє зробити "повне перезавантаження влади", реформувати правоохоронну систему, ліквідувати "корупційний податок" на бізнес.

Пріоритетом для себе Гнап бачить політичну і дипломатичну боротьбу за повернення тимчасово окупованого Криму та збереження територіальної цілісності України.

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Планує звільняти інвесторів від податків при реалізації продукції на експорт при створенні робочих місць, демонополізувати економіку, скасувати недоторканність народних депутатів і президента, подати звернення до Міжнародного кримінального суду в Гаазі для зупинки воєнного захоплення України і залучення до відповідальності тих, хто скоїв злочини проти людяності, а також затвердити нову військову доктрину, яка відповідатиме сучасним військовим загрозам.

Як відбуватимуться вибори президента України? ЦВК зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо ж стане необхідно провести другий тур виборів президента, то відбудеться він 21 квітня.