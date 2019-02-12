22:55
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Гнап повернув журналістам гроші, через які в нього вимагали знятися з виборів

      966 Читать новость на русском
      Гнап повернув журналістам гроші, які не віддав на армію
      Гнап повернув журналістам гроші, які не віддав на армію / Facebook-сторінка Дмитра Гнапа

      Кандидат у президенти Дмитро Гнап переказав редакції проекту "Слідство. Інфо" гроші, які раніше журналісти отримали як премію. Ці гроші у 2015 році Гнап повинен був віддати на потреби армії, проте так цього і не зробив.

      "Вчора на рахунок "Слідства.Інфо" надійшли 276 244 гривні від Дмитра (приблизний еквівалент тих 9100 євро, які він обіцяв повернути)", – повідомила керівниця проекту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Раніше Бабінець розповіла, що екс-керівник керівник "Слідства.Інфо" Гнап майже 4 роки переховував на своєму банківському рахунку понад 9 тисяч євро, які мали піти на потреби армії.

      У 2015 році команда проекту виграла 15 тисяч євро на премії "Вільна преса Східної Європи". Тоді Гнап від імені команди публічно заявив, що ці гроші підуть на допомогу Збройним силам України.

      Але виявилось, що на потреби української армії були перераховані не всі гроші: майже 9,1 тисячі євро станом на 2019 рік лежали на банківському рахунку Гнапа.

      Ми просто домовлялися, що це буде такий недоторканний запас і раніше просто це питання не ставилося, і це тільки нещодавно ми поговорили про ці кошти і я їй сказав (Бабінець), що їх поверну,
      – сказав Гнап.

      Після скандалу партія "Сила людей", яка висунула Гнапа кандидатом у президенти, закликала його відмовитися від участі у виборах.

      Читайте також: Ми вже як Росія, яка рано чи пізно розвалиться, – Гнап

      Бабінець 12 лютого заявила, що аби повернуті журналістам гроші були витрачені на армію максимально ефективно, редакція вирішила знайти експертну у цьому питанні організацію.

      "За багатьма порадами, обрали фонд "Повернись живим", зустрілися з ними та домовилися про партнерство. Після того, як гроші будуть витрачені, ми разом публічно відзвітуємося, на що саме вони пішли", – запевнила Бабінець.

      Що відомо про Дмитра Гнапа? Колишній український журналіст, телеведучий, громадський активіст. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах "СТБ", "Перший національний", UBC. У 2012 році заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо" і був її керівником на "Громадському ТБ" до 2018 року. Влітку 2018 року Гнап оголосив, що йде в політику, а згодом партія "Сила людей" висунула його кандидатом у президенти України. Гнапа офіційно зареєструвала кандидатом Центральна виборча комісія.

      blog_ava
      У спортивному і без макіяжу: Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом
      сьогодні
      3756
      Теги: Президентські вибори 2019 Медіа Новини України Новини політики ЗМІ Гроші Журналісти Дмитро Гнап Збройні сили України Волонтери
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1392
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      655
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 194
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      4999
      Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      сьогодні , 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      162
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук