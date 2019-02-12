Гнап повернув журналістам гроші, через які в нього вимагали знятися з виборів

Кандидат у президенти Дмитро Гнап переказав редакції проекту "Слідство. Інфо" гроші, які раніше журналісти отримали як премію. Ці гроші у 2015 році Гнап повинен був віддати на потреби армії, проте так цього і не зробив.

"Вчора на рахунок "Слідства.Інфо" надійшли 276 244 гривні від Дмитра (приблизний еквівалент тих 9100 євро, які він обіцяв повернути)", – повідомила керівниця проекту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець.

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Раніше Бабінець розповіла, що екс-керівник керівник "Слідства.Інфо" Гнап майже 4 роки переховував на своєму банківському рахунку понад 9 тисяч євро, які мали піти на потреби армії.

У 2015 році команда проекту виграла 15 тисяч євро на премії "Вільна преса Східної Європи". Тоді Гнап від імені команди публічно заявив, що ці гроші підуть на допомогу Збройним силам України.

Але виявилось, що на потреби української армії були перераховані не всі гроші: майже 9,1 тисячі євро станом на 2019 рік лежали на банківському рахунку Гнапа.

Ми просто домовлялися, що це буде такий недоторканний запас і раніше просто це питання не ставилося, і це тільки нещодавно ми поговорили про ці кошти і я їй сказав (Бабінець), що їх поверну,

– сказав Гнап.

Після скандалу партія "Сила людей", яка висунула Гнапа кандидатом у президенти, закликала його відмовитися від участі у виборах.

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Бабінець 12 лютого заявила, що аби повернуті журналістам гроші були витрачені на армію максимально ефективно, редакція вирішила знайти експертну у цьому питанні організацію.

"За багатьма порадами, обрали фонд "Повернись живим", зустрілися з ними та домовилися про партнерство. Після того, як гроші будуть витрачені, ми разом публічно відзвітуємося, на що саме вони пішли", – запевнила Бабінець.

Що відомо про Дмитра Гнапа? Колишній український журналіст, телеведучий, громадський активіст. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах "СТБ", "Перший національний", UBC. У 2012 році заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо" і був її керівником на "Громадському ТБ" до 2018 року. Влітку 2018 року Гнап оголосив, що йде в політику, а згодом партія "Сила людей" висунула його кандидатом у президенти України. Гнапа офіційно зареєструвала кандидатом Центральна виборча комісія.