"Сила людей" закликала Гнапа зняти кандидатуру на виборах через скандал із грошима

Партія "Сила людей" закликала свого кандидата Дмитра Гнапа відмовитися від участі у президентських виборах через те, що він нібито "забув" передати кілька тисяч доларів на армію.

Народні депутати України Остап Єднак та Наталія Веселова вважають, що "ситуація навколо Дмитра Гнапа є неприйнятною" і його пояснення не задовольняють їх.

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"Сьогодні проявилися факти, які дискредитують та компроментують кандидата від політичної партії "Сила людей" в президенти України Дмитра Гнапа з тим, як він розпорядився коштами, які він взяв публічне зобов’язання надати на підтримку армію 2015 року", – наголосив Єднак.

Він зауважив, що така поведінка Гнапа не відповідає цінностям, які сповідує партія "Сила людей".

Ми припиняємо підтримку Дмитра як кандидата. Ми закликаємо Дмитра Гнапа відкликати свою кандидатуру з посади кандидата в президенти від політичної партії "Сила людей". Ми хочемо вибачитися перед нашими виборцями та симпатиками за те, що сталося,

– додав він.

Що відомо про скандал з Гнапом і грошима для армії? Журналістка-розслідувачка проекту "Слідство.Інфо" Анна Бабинець розповіла, що його колишній керівник Дмитро Гнап майже чотири роки переховував на своєму банківському рахунку понад 9 тисяч євро, які мали піти на потреби армії.

У 2015 році команда Слідство.Інфо виграла 15 тисяч євро на премії Вільна преса Східної Європи. Гнап, який тоді ще був керівником проекту, від імені команди публічно заявив, що ці гроші будуть витрачені на допомогу Збройним силам України.

Але виявилось, що не всі гроші були перераховані на потреби української армії – майже 9,1 тисячі євро досі лежать на банківському рахунку Гнапа. Саме на нього була перерахована вся премія, бо на момент її отримання премії у "Слідство.Інфо" не було відкритих рахунків.

"За словами Діми, 2000 євро дійсно були передані на допомогу армії, 3900 євро пішли на оперативні видатки організації (були дірки у фінансуванні) і 9100 євро досі перебувають у банківській комірка Дмитра", – розповіла Бабинець.

Як Гнап поянив цей скандал? Кандидат у президенти повідомив, що залишок від премії у сумі понад 9 тисяч євро весь цей час залишилися на його рахунку, бо це – "недоторканний запас".

Ми просто домовлялися, що це буде такий недоторканний запас і раніше просто це питання не ставилося, і це тільки нещодавно ми поговорили про ці кошти і я їй сказав (Анні Бабінець), що їх поверну,

– сказав він.

Екс-журналіст не вписав ці кошти у декларацію, бо "це не особисті кошти, а гроші проекту, які зберігаються у депозитній скринці".

Гнап також сказав, що сьогодні чи завтра перерахує "Слідству. Інфо" усі гроші. У свою чергу, Бабинець пообіцяла, що якщо Гнап поверне кошти, то вони одразу ж будуть перераховані на потреби армії.

Що відомо про Дмитра Гнапа?Український журналіст, телеведучий, громадський активіст. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах "СТБ", "Перший національний", UBC.



У 2001–2007 роках був членом політичного блоку (згодом партії) "Наша Україна". З 2008 року – голова громадської ініціативи "Комітет прямої дії". У 2012 році заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо". У 2013-2018 роках був керівником проекту "Слідство.інфо" на "Громадському ТБ". У червні 2018 року оголосив, що йде в політику.