Партія "Сила людей" висунула екс-журналіста Гнапа кандидатом у президенти України

У неділю, 20 січня, політична партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом на виборах президента України. Таке рішення члени політсили ухвалили на 10-му всеукраїнському з'їзді партії в Києві.

"Сила людей" опублікувала у Facebook відео зі свого з’їзду, на якому Гнап заявив, що планує запустити публічну кампанію фандрайзингу (процесу залучення грошей), щоб зібрати 2,5 мільйона гривень на внесок для реєстрації його кандидатом у президенти.

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Гнап додав, що для проведення самої президентської кампанії йому потрібно буде ще 1,5-2 мільйони гривень.

Висування кандидатури Гнапа стало підсумком праймеріз (внутрішньопартійних виборів), які відбулися в партії.

Я вважаю, що ми повинні підтримати єдиного кандидата від демократичного табору, якщо він з'явиться. (…) Але є одне але. Я не вірю в те, що такий кандидат буде, що наші більш досвідчені політики по демократичному табору зможуть втамувати свої амбіції і об'єднатися,

– сказав екс-журналіст.

Нагадаємо, перший тур голосування за майбутнього президента України відбудеться 31 березня. Його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.



Станом на сьогодні документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України подали 12 осіб. Десятьох із них ЦВК зареєстрував.

Що відомо про Дмитра Гнапа? Український журналіст, телевелучий, громадський активіст. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах "СТБ", "Перший національний", UBC.



У 20012007 роках був членом політичного блоку (згодом партії) "Наша Україна". З 2008 року – голова громадської ініціативи "Комітет прямої дії". У 2012 році заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо". У 2013-2018 роках був керівником проекту "Слідство.інфо" на "Громадському ТБ". У червні 2018 року оголосив, що йде в політику.