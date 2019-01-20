Партия "Сила людей" выдвинула экс-журналиста Гнапа кандидатом в президенты Украины

В воскресенье, 20 января, политическая партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента Украины. Такое решение члены политсилы приняли на 10-м всеукраинском съезде партии в Киеве.

"Сила людей" опубликовала в Facebook видео со своего съезда, на котором Гнап заявил, что планирует запустить публичную кампанию фандрайзинга (процесса привлечения денег), чтобы собрать 2,5 миллиона гривен на взнос для регистрации его кандидатом в президенты.

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

Гнап добавил, что для проведения самой президентской кампании ему нужно будет еще 1,5-2 миллиона гривен.

Выдвижение кандидатуры Гнапа стало итогом праймериз (внутрипартийных выборов), которые произошли в партии.

Я считаю, что мы должны поддержать единого кандидата от демократического лагеря, если он появится. (...) Но есть одно но. Я не верю в то, что такой кандидат будет, что наши более опытные политики по демократическому лагерю смогут утолить свои амбиции и объединиться,

– сказал экс-журналист.

Напомним, первый тур голосования за будущего президента Украины состоится 31 марта. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.



По состоянию на сегодня документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины подали 12 человек. Десять из них ЦИК зарегистрировала.

Что известно про Дмитрия Гнапа? Украинский журналист, телевелучий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC.



В 2001-2007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – председатель общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Следствие.инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Следствие.Инфо " на "Громадському ТБ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.