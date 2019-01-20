17:58
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Партия "Сила людей" выдвинула экс-журналиста Гнапа кандидатом в президенты Украины

      95 Читати новину українською
      Дмитрия Гнапа выдвинула кандидатом в президенты Украины партия "Сила людей"
      Дмитрия Гнапа выдвинула кандидатом в президенты Украины партия "Сила людей" / Hromadske.ua

      В воскресенье, 20 января, политическая партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента Украины. Такое решение члены политсилы приняли на 10-м всеукраинском съезде партии в Киеве.

      "Сила людей" опубликовала в Facebook видео со своего съезда, на котором Гнап заявил, что планирует запустить публичную кампанию фандрайзинга (процесса привлечения денег), чтобы собрать 2,5 миллиона гривен на взнос для регистрации его кандидатом в президенты.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      Гнап добавил, что для проведения самой президентской кампании ему нужно будет еще 1,5-2 миллиона гривен.

      Выдвижение кандидатуры Гнапа стало итогом праймериз (внутрипартийных выборов), которые произошли в партии.

      Я считаю, что мы должны поддержать единого кандидата от демократического лагеря, если он появится. (...) Но есть одно но. Я не верю в то, что такой кандидат будет, что наши более опытные политики по демократическому лагерю смогут утолить свои амбиции и объединиться,
      – сказал экс-журналист.

      Напомним, первый тур голосования за будущего президента Украины состоится 31 марта. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.

      По состоянию на сегодня документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины подали 12 человек. Десять из них ЦИК зарегистрировала.

      Что известно про Дмитрия Гнапа? Украинский журналист, телевелучий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC.

      В 2001-2007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – председатель общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Следствие.инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Следствие.Инфо " на "Громадському ТБ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Журналисты
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      сегодня , 17:03 Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      Ірина Поліщук 604
      Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      сегодня , 15:30 Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      Сергій Лещенко 109
      Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга
      сегодня , 15:29 Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга
      152
      Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      сегодня , 14:00 Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3303
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сегодня , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 1562
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Экс-"регионал" Мураев покинул партию Рабиновича и поделился громкими планами
       21 сентября 2018 , 20:28
      Домашняя вареная аджика на зиму: рецепты приготовления на любой вкус
      15 сентября 2018 , 12:05
      Премьеры Renault на Парижском автошоу 2018
       2 октября 2018 , 12:45
      Шальке готовит трансферную революцию – Коноплянка должен освободить место новому любимцу Тедеско и звезде Ювентуса
       31 декабря 2018 , 09:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук