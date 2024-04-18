Россия может подготовиться к нападению на страны Североатлантического альянса уже через 5 – 8 лет. Как отметил немецкий генерал, это может произойти, если страна восстановит свои силы после войны на территории нашего государства.

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Восстановит свои силы до высокого уровня

Немецкий генерал-лейтенант Карстен Броер во время своего визита в польскую столицу Варшаву заявил, что Россия может подготовиться к нападению на страны НАТО через 5 – 8 лет.

К тому времени, исходя из нашего анализа, Россия (восстановит – ред.) свои силы до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным. Я не говорю, что это произойдет, но это может быть возможным,

– сказал генеральный инспектор Бундесвера.

Он отметил, что страна-агрессор продолжает производить огромное количество военной техники, наращивая свой потенциал. По его словам, речь идет о вооружении, которое Россия не поставляет в полном объеме на фронт в Украину.

Поэтому, немецкий генерал отметил, что в 2029 году Североатлантический альянс должен "быть готовым" к вероятной конфронтации с Россией. "То, что мы видим - это угроза через пять-восемь лет", – утверждает Бройер.

В то же время Москва регулярно отвергает предположения Запада о том, что она может считать нападение на НАТО полной ерундой. По словам Путина, Россия якобы не имеет планов на какую-то из стран Североатлантического альянса.

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