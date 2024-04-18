Россия может подготовиться к нападению на страны Североатлантического альянса уже через 5 – 8 лет. Как отметил немецкий генерал, это может произойти, если страна восстановит свои силы после войны на территории нашего государства.
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Восстановит свои силы до высокого уровня
Немецкий генерал-лейтенант Карстен Броер во время своего визита в польскую столицу Варшаву заявил, что Россия может подготовиться к нападению на страны НАТО через 5 – 8 лет.
К тому времени, исходя из нашего анализа, Россия (восстановит – ред.) свои силы до такого уровня, что нападение на территорию НАТО станет возможным. Я не говорю, что это произойдет, но это может быть возможным,
– сказал генеральный инспектор Бундесвера.
Он отметил, что страна-агрессор продолжает производить огромное количество военной техники, наращивая свой потенциал. По его словам, речь идет о вооружении, которое Россия не поставляет в полном объеме на фронт в Украину.
Поэтому, немецкий генерал отметил, что в 2029 году Североатлантический альянс должен "быть готовым" к вероятной конфронтации с Россией. "То, что мы видим - это угроза через пять-восемь лет", – утверждает Бройер.
В то же время Москва регулярно отвергает предположения Запада о том, что она может считать нападение на НАТО полной ерундой. По словам Путина, Россия якобы не имеет планов на какую-то из стран Североатлантического альянса.
Конфронтация России и НАТО: об этом говорят не впервые
- Немецкое издание Bild обнародовало секретные документы, содержащие сценарии возможного конфликта между НАТО и Россией. Германия рассматривает гипотетический "путь к конфликту" с Россией, который может начаться уже в 2024 году.
- Более того, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к "тотальной войне" с Россией. Это прозвучало накануне начала крупнейших учений НАТО со времен холодной войны.
- Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Россия может напасть на страну-члена Североатлантического альянса уже через пять – восемь лет. Он говорил, опасность для Альянса возрастет, если Путин выиграет войну против Украины.
- В частности, Макрон заверил, что безопасность Европы находится под угрозой из-за действий Кремля. В то же время лидеры европейских стран выразили единство в стремлении сдерживать эскалацию конфликта.
- Президент Польши Анджей Дуда дал интервью, в котором рассказал свое видение российского военного потенциала. По его словам, на рубеже 2026 – 2027 годов Путин, переведя свою экономику в военное русло сможет атаковать НАТО.