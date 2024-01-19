До этого Бауэр уже призвал Запад готовиться к эпохе, в которой "любое может произойти в любое время". В том числе война.

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Бауэр призвал Запад готовиться к "тотальной войне"

В своем заявлении Бауэр отметил готовность вооруженных сил НАТО к неизбежной войне с Россией. Однако он подчеркнул важность того, чтобы граждане также подготовились к неизбежному конфликту, поскольку это потребует существенных изменений в их повседневной жизни.

Мы должны осознать, что мир не является данностью. И именно поэтому мы (силы НАТО – 24 Канал) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это также промышленная база и люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль,

– сказал он.

Кроме того, Бауэр отметил Швецию за ее проактивный подход к советам своим гражданам по подготовке к потенциальной войне.

"Все начинается с осознания того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в течение следующих 20 лет", – подчеркнул адмирал.

Бауэр сделал свое заявление накануне крупнейших учений НАТО со времен холодной войны. В частности, Альянс планирует имитировать защиту от потенциального вторжения российских войск.

В учениях Steadfast Defender ожидается участие около 90 тысяч военнослужащих, с заметным вкладом 20 тысяч военнослужащих из Великобритании. Эти учения, которые будут продолжаться до мая 2024 года, будут демонстрировать приверженность НАТО готовности и коллективной обороне.

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