Как рассказала Брензей в своем инстаграме, этот инцидент произошел за несколько дней до проведения мероприятия. В то же время журналистка убеждена, что аргумент относительно пола не является основной причиной, почему ей могли отказать вести экономическое событие.

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Журналистка Яна Брензей столкнулась с сексизмом

В своей заметке Брензей рассказала, что, несмотря на предложения о сотрудничестве от нескольких компаний, она отказалась от них из-за своего плотного графика. Она выразила разочарование одной неназванной организацией, которая отказала ей на основании убеждения, что мужчины якобы более осведомлены в экономических вопросах.

Должна была я модерировать конференцию на экономическую тематику для крупной компании. И вот за несколько дней до нее пишут: "Извините, мы тут подумали, что лучше, чтобы вел мужчина, поэтому спасибо – до свидания". Я перечитала сообщение несколько раз. Серьезно? Если экономическая тематика, то лучше мужчина?,

– возмутилась журналистка.

Журналистке Яне Брензей отказали в проведении конференции из-за пола / Фото из инстаграма Яны Брензей

Брензей утверждала, что отказ ей в работе не основывался на недостатке знаний или опыта. Она уверенно заявила о своих глубоких знаниях в экономике и подчеркнула свои академические достижения как одной из лучших выпускниц программы экономической журналистики Киевской школы экономики.

"Я модерирую мероприятия для международных структур типа ООН и ОБСЕ. Мероприятия с участием первых лиц государства. Эта конференция должна была бы быть четвертой только в этом месяце в моем графике. Но есть недостаток – у меня ХХ-хромосомы, а не XY", – написала она.

Яна Брензей все еще оптимистично верит, что проблема основывалась только на неблагосклонности к ней, но никак не из-за того, что она женщина. Однако она отметила, что если же выбор все же базировался на поле – то это уже "пещерный сексизм".

Обратите внимание! Яна Брензей является также соавтором ютуб-канала "Палает", который ведет вместе со своей подругой журналисткой Эммой Антонюк. Авторы разбирают насущные темы, которые беспокоят современное украинское общество, в частности, они также касались и темы сексизма в одном из своих видео.