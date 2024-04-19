Як розповіла Брензей у своєму інстаграмі, цей інцидент стався за кілька днів до проведення заходу. Водночас журналістка переконана, що аргумент стосовно статі не є основною причиною, чому їй могли відмовити вести економічну подію.

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Журналістка Яна Брензей зіткнулася з сексизмом

У своєму дописі Брензей розповіла, що, попри пропозиції про співпрацю від кількох компаній, вона відмовилася від них через свій щільний графік. Вона висловила розчарування однією неназваною організацією, яка відмовила їй на підставі переконання, що чоловіки нібито більш обізнані в економічних питаннях.

Мала я модерувати конференцію на економічну тематику для великої компанії. І от за кілька днів до неї пишуть: "Вибачте, ми тут подумали, що краще, аби вів чоловік, тому дякуємо – до побачення". Я перечитала повідомлення кілька разів. Серйозно? Якщо економічна тематика, то краще чоловік?,

– обурилася журналістка.

Журналістці Яні Брензей відмовили у проведенні конференції через стать / Фото з інстаграму Яни Брензей

Брензей стверджувала, що відмова їй у роботі не ґрунтувалося на браку знань чи досвіду. Вона впевнено заявила про свої глибокі знання в економіці та підкреслила свої академічні досягнення як однієї з найкращих випускниць програми економічної журналістики Київської школи економіки.

"Я модерую заходи для міжнародних структур типу ООН та ОБСЄ. Заходи за участі перших осіб держави. Ця конференція мала б бути четвертою лише цього місяця у моєму графіку. Але є недолік – у мене ХХ-хромосоми, а не XY", – написала вона.

Яна Брензей все ще оптимістично вірить, що проблема ґрунтувалася лише на неприхильності до неї, але ніяк не через те, що вона жінка. Однак вона зазначила, що якщо ж вибір усе ж базувався на статі – то це вже "печерний сексизм".

Зверніть увагу! Яна Брензей є також співавторкою ютуб-каналу "Палає", який веде разом зі своєю подругою журналісткою Еммою Антонюк. Авторки розбирають нагальні теми, які турбують сучасне українське суспільство, зокрема, вони також торкалися й теми сексизму в одному зі своїх відео.