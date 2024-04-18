Также были предупреждения о возможном взлете стратегической авиации врага. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

00:24, 19 апреля

В Кировоградской области – отбой воздушной тревоги.

00:01, 19 апреля

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о движении ракеты на Павлоград.

23:47, 18 апреля

Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" в Днепропетровской области, движутся курсом на север!

23:45, 18 апреля

Воздушные силы предупредили о движении ракеты с юга в Николаевскую область!

23:40, 18 апреля

Воздушные силы сообщили, что тревога в областях связана с активностью вражеской тактической авиации. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

23:27, 18 апреля

Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА!

23:16, 18 апреля

Мониторинговые каналы сообщают, что отмечен взлет 6 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" Количество бортов будет уточняться.

По данным телеграм-каналов, в случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонского региона ожидается расчетно в 02:00-03:30.