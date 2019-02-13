Вибори президента України-2019: якими статками володіють кандидати

31 березня в Україні відбудуться чергові президентські вибори, на яких громадяни всьоме будуть обирати главу держави. Бажаючих очолити головне крісло країни аж 44 особи. Серед найрейтинговіших десяти кандидатів найбільшими статками володіє чинний президент Петро Порошенко. Найменш заможними виявилися Андрій Садовий та Анатолій Гриценко.

До переліку потрапили 10 кандидатів із найвищими рейтингами: президент Петро Порошенко, шоумен Володимир Зеленський, народні депутати Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Євгеній Мураєв, Олександр Шевченко, мер Львова Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Їхні статки з поданих декларацій за 2017 рік проаналізував громадський рух "Чесно".

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За підсумками 2017 року найзаможнішим кандидатом, з досить великим відривом, є чинний президент Петро Порошенко. Він має близько 839 мільйонів гривень грошових активів і доходів,

– кажуть активісти.

До першої п’ятірки найзаможніших кандидатів також увійшов нардеп від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул, екс-регіонал, лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко.

Наступними у рейтингу кандидатів з найбільшими статками є лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та нардеп Олександр Шевченко.

Найменш заможними є лідер "Самопомочі" Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.



Рейтинг заможності топ-10 кандидатів у президенти

Водночас, перше місце за рівнем доходів у 2017 отримав Олег Ляшко – переважно через задекларовану ним відчужену нерухомість за 15 мільйонів гривень.



Рейтинг заможності кандидатів у президенти за доходами у 2017 році

"Якщо поглянути на структуру грошових активів, то побачимо, що значна частина кандидатів зберігає гроші готівкою. Так, Мураєв "кешем" задекларував близько 99 мільйонів гривень. Натомість Петро Порошенко тримає свої статки у власному банку – ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", – зазначили в "Чесно".

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Загалом десятеро перелічених кандидатів задекларували 138 компаній, де вони є кінцевими бенефіціарами. Найбільше фірм станом на 2017 рік мав Петро Порошенко – 102, на другому місці – Володимир Зеленський із 12 компаніями.

Проте, після того, як кандидата оберуть на посаду президента, він не зможе керувати компаніями, які у нього є. Політику доведеться передати їх в управління фізичним чи юридичним особам.



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