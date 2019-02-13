22:11
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Вибори президента України-2019: якими статками володіють кандидати

      5573 Читать новость на русском
      Вибори президента України 2019 - статки кандидатів у президенти України 2019
      Якими статками володіють кандидати у президенти України / Колаж 24 каналу

      31 березня в Україні відбудуться чергові президентські вибори, на яких громадяни всьоме будуть обирати главу держави. Бажаючих очолити головне крісло країни аж 44 особи. Серед найрейтинговіших десяти кандидатів найбільшими статками володіє чинний президент Петро Порошенко. Найменш заможними виявилися Андрій Садовий та Анатолій Гриценко.

      До переліку потрапили 10 кандидатів із найвищими рейтингами: президент Петро Порошенко, шоумен Володимир Зеленський, народні депутати Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Євгеній Мураєв, Олександр Шевченко, мер Львова Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Їхні статки з поданих декларацій за 2017 рік проаналізував громадський рух "Чесно".

      Читайте також: Нерухомість кандидатів у президенти на виборах 2019

      За підсумками 2017 року найзаможнішим кандидатом, з досить великим відривом, є чинний президент Петро Порошенко. Він має близько 839 мільйонів гривень грошових активів і доходів,
      – кажуть активісти.

      До першої п’ятірки найзаможніших кандидатів також увійшов нардеп від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул, екс-регіонал, лідер партії "Наші" Євгеній Мураєв, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя"  Юрій Бойко.

      Наступними у рейтингу кандидатів з найбільшими статками є лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та нардеп Олександр Шевченко.

      Найменш заможними є лідер "Самопомочі" Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.


      Рейтинг заможності топ-10 кандидатів у президенти

      Водночас, перше місце за рівнем доходів у 2017 отримав Олег Ляшко – переважно через задекларовану ним відчужену нерухомість за 15 мільйонів гривень.


      Рейтинг заможності кандидатів у президенти за доходами у 2017 році

      "Якщо поглянути на структуру грошових активів, то побачимо, що значна частина кандидатів зберігає гроші готівкою. Так, Мураєв "кешем" задекларував близько 99 мільйонів гривень. Натомість Петро Порошенко тримає свої статки у власному банку – ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", – зазначили в "Чесно".

      Читайте також: 44 кандидати в президенти: хто усі ці люди

      Загалом десятеро перелічених кандидатів задекларували 138 компаній, де вони є кінцевими бенефіціарами. Найбільше фірм станом на 2017 рік мав Петро Порошенко – 102, на другому місці – Володимир Зеленський із 12 компаніями.

      Проте, після того, як кандидата оберуть на посаду президента, він не зможе керувати компаніями, які у нього є. Політику доведеться передати їх в управління фізичним чи юридичним особам.


      Головні дати виборів-2019 в Україні

      blog_ava
      У спортивному і без макіяжу: Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом
      сьогодні
      3473
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Гроші Петро Порошенко Олександр Вілкул Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Володимир Зеленський Євгеній Мураєв Юрій Бойко Шевченко Олександр Леонідович Олег Ляшко
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 724
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      140
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 182
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      4778
      Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      сьогодні , 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      141
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук