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      Выборы президента Украины-2019: какими доходами владеют кандидаты

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      Выборы президента Украины 2019 - доходы кандидатов в президенты Украины 2019
      Какими доходами обладают кандидаты в президенты Украины / Фото из открытых источников

      31 марта в Украине состоятся очередные президентские выборы, на которых граждане седьмой раз будут избирать главу государства. Желающих возглавить главное кресло страны аж 44 человека. Среди самых рейтинговых десяти кандидатов крупнейшими состояниями обладает действующий президент Петр Порошенко. Наименее обеспеченными оказались Андрей Садовый и Анатолий Гриценко.

      В перечень попали 10 кандидатов с самыми высокими рейтингами: президент Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский, народные депутаты Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Евгений Мураев, Александр Шевченко, мэр Львова Андрей Садовый и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Их состояние из представленных деклараций за 2017 год проанализировало общественное движение "Честно".

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      По итогам 2017 года самым богатым кандидатом, с достаточно большим отрывом, есть действующий президент Петр Порошенко. Он имеет около 839 миллионов гривен денежных активов и доходов,
      – говорят активисты.

      В первую пятерку самых богатых кандидатов также вошел нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, экс-регионал, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

      Следующими в рейтинге кандидатов с крупнейшими состояниями является лидер "95 Квартала" Владимир Зеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и нардеп Александр Шевченко.

      Наименее богатыми являются лидер "Самопомочи" Андрей Садовый и экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

      Рейтинг состоятельности топ-10 кандидатов в президенты

      В то же время, первое место по уровню доходов в 2017 году получил Олег Ляшко – в основном из-за задекларированной им недвижимости за 15 миллионов гривен.

      Рейтинг состоятельности кандидатов в президенты по доходам в 2017 году

      "Если посмотреть на структуру денежных активов, то увидим, что значительная часть кандидатов хранит деньги наличными. Да, Мураев "кэшем" задекларировал около 99 миллионов гривен. Зато Петр Порошенко держит свое состояние в собственном банке – ОАО "Международный инвестиционный банк", – отметили в "Честно".

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      В общем десять перечисленных кандидатов задекларировали 138 компаний, где они являются конечными бенефициарами. Больше всего фирм по состоянию на 2017 год имел Петр Порошенко – 102, на втором месте – Владимир Зеленский из 12 компаниями.

      Однако, после того, как кандидата выберут в президенты, он не сможет управлять компаниями, которые у него есть. Политику придется передать их в управление физическим или юридическим лицам.


      Главные даты выборов-2019 в Украине

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Юрий Тимошенко Андрей Садовой Деньги Александр Вилкул Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко - новости Шевченко Александр Леонидович Юрий Бойко Евгений Мураев Олег Ляшко
      Источник: 24 Канал
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