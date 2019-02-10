44 кандидати в президенти: хто усі ці люди

У президентських виборах 2019 року братиме участь рекордна в історії незалежної України кількість кандидатів – 44. Про шоумена Зеленського, лідерку "Батьківщини" Тимошенко та чинного президента Порошенка мова йшла у попередніх випусках "Політичної кухні". Наразі час поглянути на решту претендентів на головне крісло країни.

Скільки кандидатів було на минулих виборах?

1991. У перших виборах голови держави брали участь лише 6 кандидатів, а переміг Леонід Кравчук.

Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву – у попередньому випуску "Політичної кухні"

1994. Вибори тоді були позачергові і змагалися 7 осіб. Випередив усіх Леонід Кучма.

1999. Кандидатів було вже 13, але переміг знову Кучма.

2004. На виборах змагалися 24 людини, попереду на всіх чекала Помаранчева революція і президент Віктор Ющенко.

2010. Серед 18 кандидатів вибори виграв Віктор Янукович. Але його президентство закінчилося новою революцією.

2014. На позачергових президентських виборах перемогу здобув Петро Порошенко, у виборчому бюлетені було 21 прізвище.

2019. У березні вже всьоме відбудуться президентські вибори в Україні, і вони б'ють усі рекорди за кількістю кандидатів.



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Хто і чому йде на вибори 2019 року?

Крім Тимошенко, Порошенко і Зеленського у виборах беруть участь лідери інших популярних політичних сил – парламентських і позапарламентських. Наприклад, голова "Радикальної партії" Олег Ляшко чи Анатолій Гриценко, який намагається об'єднати навколо себе якомога більше політиків. А також мер Львова і лідер "Самопомочі" Андрій Садовий – він домовився про співпрацю із "Демократичним альянсом".

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Потрапити у другий тур хочуть і Юрій Бойко від "Опозиційної платформи – За життя", і його колишній соратник по "Опозиційному блоку" Олександр Вілкул, і народний депутат Євген Мураєв. Він теж був колись союзником Бойка і Вілкула.

Для багатьох кандидатів президентські вибори – це проба їхніх сил перед парламентськими виборами, які відбудуться у тому ж 2019 році. Тому участь партійних лідерів у президентських перегонах – обов'язкова.

Серед кандидатів у президенти переважно чоловіки. Щодо жінок, то крім Юлії Тимошенко на вибори пішли ще Інна Богословська, телеведуча Юлія Литвиненко і народний депутат БПП Ольга Богомолець.



Богомолець, Тимошенко, Литвиненко, Богословська – кандидатки у президенти 2019

Загалом фракція БПП дала найбільшу кількість кандидатів у президенти. І це виглядає дивно, коли представники однієї й тієї ж фракції змагаються між собою на президентських виборах. Йдеться про Ольгу Богомолець, Сергія Капліна та Аркадія Корнацького. Хоча ж фракція, очевидно, буде підтримувати не їх, а іншого кандидата – Петра Порошенка.

Як тролінг українського правосуддя виглядає участь у виборах Романа Насірова, колишнього керівника Державної фіскальної служби, якого суд нещодавно поновив на посаді. НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють його у причетності до розкрадання у великих обсягах, його справа перебуває у суді, а Насіров тим часом змагається за президентську посаду.



Участь у виборах Романа Насірова виглядає наче тролінг українського правосуддя

На президентські вибори також йдуть два Шевченка: нардеп Олександр і екс-міністр Ігор. Політична технологія це чи ні – невідомо. Вони обидва активно ведуть кампанію, насамперед у соцмережах. Але один яскравий приклад появи технічного кандидата все ж є. У бюлетені ви зможете побачити двох Тимошенко Ю.В. Одна – це Тимошенко Юлія Володимирівна, а інший – це Тимошенко Юрій Володимирович, позафракційний депутат. Таких збігів не буває. Це технологія відтягування голосів Юрієм Володимировичем у Юлії Володимирівни.



Тимощенко Юрій Володимирович і Тимошенко Юлія Володимирівна – таких "збігів" не буває

Серед кандидатів колишній журналіст розслідувач Дмитро Гнап, а також досвідчені політики, які у різні часи займали якісь впливові посади. Це Роман Безсмертний і колишній керівник СБУ Валентин Наливайченко. Є й політичні пенсіонери, як Олександр Мороз, лідер "Соціалістичної партії Олександра Мороза". Але тепер соціалістом називає себе ще один кандидат – Ілля Кива. Він очолює іншу "Соціалістичну партію" і входить в ближнє коло міністра МВС Арсена Авакова. "Свободу" ж на цих виборах представляє не Олег Тягнибок, а Руслан Кошулинський.

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Серед інших кандидатів є ще депутати Ради і кілька політичних новачків. Тож у березні 2019 український виборець отримає в руки довжелезний виборчий бюлетень. Утім, не варто лякатися, а натомість слід спокійно зробити свій вибір.