Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?

Одиозная Партия регионов распалась. Но из ее обломков образовались новые политические ячейки, которые будут активно участвовать и в президентских, и в парламентских выборах. Эти обломки между собой конкурируют и даже ссорятся. Но цель у них одинаковая – вернуться к власти.

Так, на съезде недавно рожденной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" часть бывших соратников президента-беглеца Виктора Януковича официально выдвинула кандидатом в президенты нардепа Юрия Бойко.

Наша важнейшая задача – мы сделаем все, чтобы остановить кровавое противостояние на востоке Украины. Мы немедленно пойдем на прямые переговоры для достижения мира в государстве. Это первое, что мы сделаем после победы,

– не скрывая ноток пафоса заявил Бойко.

Кто он – "юго-восточный" кандидат в президенты?

Юрий Бойко родился на Донетчине, образование получил в Москве, по специальности – химик-технолог. Начав работать как мастер химического завода "Заря" в Рубежном, впоследствии стал гендиректором этого предприятия. Занимал руководящие должности на предприятиях ТЭК, в частности, "УкрТатнафта", "Укртранснефть". Три года, до 2005-го, руководил госкомпанией "Нафтогаз Украины". Впоследствии был министром энергетики и вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Оппозиция обвиняла Юрия Бойко в причастности к компании "Росукрэнерго", которая была монополистом на газовом рынке Украины и действовала, как утверждали ее оппоненты, в интересах России.

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Считается близким к опальному олигарху Дмитрию Фирташу. Генпрокуратура и до сих пор ведет уголовное дело о так называемых "вышках Бойко" – плавучие буровые установки в Черном море, которые, по данным ГПУ, были приобретены по завышенным ценам у посредника. В этом деле Бойко – свидетель.

Юрий Бойко имеет звание "Героя Украины". Был одним из руководителей "Партии регионов". После побега Виктора Януковича из Украины весной 2014-го Юрия Бойко исключили из партии – после того, как он подал документы на регистрацию кандидатом в президенты. Впоследствии он стал депутатом парламента и возглавил фракцию "Оппозиционного блока". Незадолго до начала избирательной кампании подписал соглашение с партией "За жизнь!" Вадима Рабиновича, что привело к расколу "Оппоблока" и появлению партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в которой Юрий Бойко – сопредседатель и к которой приобщился, в частности, "серый кардинал" украинской политики Виктор Медведчук.



Юрий Бойко и Вадим Рабинович объединились​/ Фото Единая Одесса

Фактор кума Путина

Виктор Медведчук, который при каждом удобном случае кичится своим "статусом" кума Путина, выступая на съезде "за жизневцев", предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

Это предполагает, что в нем будут работать органы самоуправления – парламент, правительство, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе,

– заявил Виктор Медведчук.



Виктор Медведчук / Фото Українська правда

Фактически синхронно спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик предложил новый план по урегулированию ситуации на Донбассе. Согласно этому плану, ООН и ОБСЕ должны действовать параллельно, а вместе – только под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах. В то же время планом предлагается создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая будет следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов.

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Отметим, что недавно президент Петр Порошенко открыто заявил, что Виктор Медведчук является достаточно эффективным в переговорах с властями РФ по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако Медведчук, один из "крестных отцов" партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", на съезде лишь риторически отметил, что одной из главных задач этой политической силы является достижение мира на востоке страны с помощью прямых переговоров. Кого конкретно, с кем, а главное – на каких условиях, Виктор Владимирович не уточнил.

Соображают на троих

Тему мира на Донбассе сейчас активно эксплуатируют еще двое вчерашних регионалов, которые уже официально зарегистрированы кандидатами в президенты – Евгений Мураев и Александр Вилкул.

По убеждению экспертов, если анализировать все перипетии, происходящие сейчас со вчерашними соратниками беглого президента Януковича, можно констатировать несколько важных моментов.

Первое. Наспех созданная Медведчуком и компанией "Оппозиционная платформа – За жизнь" де-факто мертва, но при этом, как свидетельствует социология, имеет неплохие рейтинговые показатели.

Второе. Непосредственно перед выходом из фракции "Оппоблока" Рабиновича, Бойко и компании, покинул этот политический "корабль" еще один амбициозный деятель – Евгений Мураев. Он ушел со скандалом и, публично обвинив Рабиновича в сотрудничестве с "продажным" Левочкиным, создал собственную политсилу "Наши".

Таким образом, сейчас вчерашних регионалов можно условно разделить на три группы: Бойко / Медведчук, Вилкул / Ахметов, Мураев. Кандидаты в президенты от всех названных групп на выборах, по прогнозам социологов, вряд ли победят, но в будущий парламент они, скорее всего, пройдут и не исключено, что создадут правящую коалицию.



Евгений Мураев / Фото wikimedia

Весьма интересен и несколько показательный момент: свежая социология Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировала: жители Юга и Востока (11,3%) поддерживают "Оппозиционную платформу – За жизнь". В то же время в активе "Оппозиционного блока" – мизерные 2% в регионах, которые считаются электоральным ядром вчерашних регионалов.

А тем временем...

Несколько зарегистрированных кандидатов в президенты допустили неточности при заполнении деклараций. В Нацагентстве по предупреждению коррупции выделили основные неточности, допущенные декларантами: кандидаты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера, не отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены, или не указывают юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых они являются.

Итак, как видим, "попередники", "сегодняшники" и возможные "преемники" все как один декларируют высокие ценности, а фактически пользуются одинаковыми – спекулятивно-манипулятивными регистрационными и агитационными приемами.

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