В Украине сломана вся политическая система, – эксперт

Сейчас в реальном и виртуальном мирах продолжаются оживленные дискуссии относительно Томоса, а если конкретнее – относительно так называемого регионального томос-тура действующего главы государства. Мысли раздаются диаметрально противоположные.

Одни убеждены, что президент, который, вероятнее всего, будет баллотироваться на второй срок, не имеет даже морального права вмешиваться в церковные дела. Другие, наоборот, считают, что Томос Украине предоставили во многом благодаря (кое-кто даже говорит, что исключительно) активной и настойчивой позиции Петра Порошенко. Или в этом вопросе истина действительно где-то посередине, – сайт 24 канала поинтересовался у известного политолога Валентина Гладких.

Политолог Валентин Гладких

Господин Валентин, как вы с политической и человеческой точки зрения оцениваете все, что сейчас происходит вокруг Томоса, в частности, реакцию России и региональный тур Порошенко?

Если говорить обобщенно, то у нас происходил и продолжает происходить процесс отмежевания украинского общества и государства от своего некогда колониального статуса. Аналогичный процесс происходил со многими странами, он начался не вчера и, конечно, еще не закончился.

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Что касается дискуссий об отношении России к данному процессу, то оно было вполне прогнозируемым и вряд ли присутствие или отсутствие в храме украинского президента каким-то образом это отношение изменило бы.

Кстати, насколько целесообразным, на ваш взгляд, было присутствие президента в храме во время предоставления Томоса?

Это уже предмет другой дискуссии. С одной стороны. А с другой стороны, президент одновременно является гражданином Украины и, не исключено, что гражданином верующим.

Критики действующего президента не устают повторять тезис, что согласно положениям Основного закона, государство и церковь отделены друг от друга. Если отталкиваться именно от такой позиции, то не превышает ли гарант Конституции ее же норм, вмешиваясь в церковную жизнь?

Здесь все зависит от того, что мы понимаем под вмешательством государства в церковные вопросы. Государство, в конце концов, занимается формообразованием и обеспечением функционирования различных норм в обществе. Поэтому политик, равно как и государство, может создавать механизмы для разного рода моделирований – экономических, социальных и тому подобное. Если государство создает Уголовный кодекс, это же не значит, что оно вмешивается в жизнь криминального мира? Конечно, нет.

Так собственно говоря и в этом случае. С одной стороны, государство имеет право корректировать сферу отношений, связанную с функционированием религиозных организаций. То есть, в данном моменте говорить о том, что происходит какое-то вмешательство государства в церковные вопросы не приходится. Но, если мы, например, посмотрим на тот закон, который уже принят Верховной Радой (речь о переименовании УПЦ МП – Прим. авт.), действительно, там есть признаки того, что государство вмешивается во внутреннюю жизнь религиозных общин.

Кроме этого, данный закон, который уже вступил в силу, содержит нормы, которые носят дискриминационный характер по отношению к определенным религиозным организациям, и поэтому это является нарушением Конституции Украины. Но опять же, нарушается Основной закон или не нарушается, будут устанавливать не эксперты, политики или общественные активисты, а исключительно Конституционный суд.

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А как вы думаете, в общем Томос можно назвать объединяющим фактором для украинского общества?

Вопрос заключается в том, в каком состоянии мы находились до получения Томоса и в каком состоянии мы находимся после его получения? Если бы до получения Томоса в Украине была бы объединенная православная церковь, а после его получения она вдруг раскололась бы, тогда целесообразно говорить о том, что действительно происходит раскол. Но дело в том, что до получения Томоса было три религиозные организации православного вероисповедания.

Как на вас, не используется ли этот святой вопрос в предвыборных лозунгах?

А почему вы решили, что это вопрос для меня, например, является святым? Я не являюсь прихожанином ни одной из этих трех церквей, поэтому смотрю на этот вопрос со стороны. Безусловно, есть люди которые ходят именно в эти церкви, поэтому чувствительный для них вопрос в условиях избирательной кампании, возможно, и является заложником предвыборных технологий. Но так устроен этот мир, что люди пытаются использовать все возможное для привлечения своих потенциальных избирателей.

Было ли у тех политических сил, которые выступали или за, или против Томоса, желание использовать этот вопрос в своих электоральных интересах? Да, безусловно было. Есть ли оно сегодня? Да, безусловно есть. Но если человек хочет устраниться от всего этого, то проще всего просто взять и выключить телевизор. А если человек хочет сделать сознательный выбор, то он наоборот должен максимально широко ознакомиться со всем имеющимся потоком информации. Между тем, для того, чтобы объективно оперировать этой информацией человек должен иметь достаточно высокий уровень политической и правовой культуры, достаточно высокий уровень критического мышления, поскольку все эти технологии построены на том, чтобы повлиять на поведение людей, в частности, путем манипуляций.

Поскольку большинство граждан Украины не имеют высокого уровня политической и правовой культуры и, тем более достаточно высокого уровня критического мышления, то для них действительно информационная среда ближайшие три месяца будет очень токсичной. То есть, если пенсионеры ходят на выборы, то с ними будут пытаться всячески заигрывать, а если молодежь не ходит на выборы, политики ей ничего и не пообещают. В общем, стоит всегда помнить: никогда не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже, а все, что не является частью решения является частью проблемы.

Жалеете ли вы сегодня о своем выборе, который делали почти пять лет назад?

Нет, не жалею, потому что я выбираю реальных претендентов среди реальных кандидатов. Вместе с тем нужно понимать, что в Украине сломана вся политическая система. Она просто не функционирует. Точнее, она функционирует, но таким образом, который не позволяет развиваться и совершенствоваться.

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Люди могут что-то изменить собственными усилиями?

А что люди? Вы немножко переоцениваете людей, вероятно живя в иллюзорном мире талантливого украинского народа. Я же лично не вижу этого талантливого народа. Я вижу очень много примитивных, малообразованных, малопрофессиональных, но одновременно очень амбициозных людей. А люди, которые бросают мусор на улицах, – это вообще быдло! Люди, которые получают зарплаты в конвертах – это быдло! Люди, которые не платят налоги – это быдло! Продолжать? Если они думают, что можно сравнить современное государство с такими манерами поведения, они глубоко ошибаются. Так априори не бывает.

Кстати...

Политическим событием 2018 года украинцы считают объединение православной церкви и решение о Томосе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Социологи задали респондентам вопрос, какое политическое событие Украины они считают главным в 2018 году, и дали возможность самим сформулировать ответ.

Директор "Деминициатив" Ирина Бекешкина заявила: "Стабильно мы ставим вопрос о главном событии года, политическом событии в Украине... Главным событием, очевидно, было названо объединение церквей-томос – это отметило большинство в 24% граждан".

Введение военного положения отметили 17% опрошенных, инцидент в Керченском проливе – 9%, продолжение войны – 7%. Ни одного события не смогли назвать 12% опрошенных.

Исследование провели с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.