Украина – не Франция: на Майдане жизнь отдавали за страну, а в Париже просят льготы

Французские власти проверяют информацию о возможных попытках России повлиять на движение так называемых "желтых жилетов", которое развернулось в стране в течение последних недель, – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Какие-либо выводы, по словам дипломата, делать пока рано, поскольку расследование все еще продолжается. А в Москве не стали ждать и сразу открестились от своей причастности к организации протестов в Париже.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил следующее:

Россия считает, все происходящее - исключительно внутренние дела Франции. Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни одной из стран, в частности Франции.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков / novostivmire.com

Отметим, что информацию о вероятном влиянии Белокаменной на протестное движение во Франции с целью расшатать ЕС обнародовали ряд влиятельных европейских изданий, в частности "Times".

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Тем временем, отдельные отечественные эксперты сравнивают протест "желтых жилетов" с украинскими Майданами. Насколько это априори целесообразно? Это и другие вопросы 24 канал адресует известному политологу Александру Палию.



Александр Палий – политолог /Фото: Политнавигатор

Ваш общий "диагноз по палате": к каким последствиям приведет протест так называемых желтых жилетов во Франции непосредственно и Европе в целом?

Прежде всего, стоит отметить, что нынешние протесты во Франции вызваны прежде всего тем, что на сегодня люди в мире хотят много получать, ничего при этом не делая. То есть это некий подвид социального потребительства. Иначе я это охарактеризовать не могу.

Кое-кто из ваших коллег пытается найти что-то общее с акциями в Париже и нашим Майданом. Каково ваше мнение относительно этого?

С нашим Майданом это абсолютно не пересекается, потому что на Майдане наоборот – люди жизнь отдавали за свою страну, в то время как во Франции просят льгот. То есть, здесь речь идет о принципиально другой мотивации.

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На Майдане была более европейская мотивация, чем на нынешних протестах во Франции. Вообще, французские протесты не связаны прямо с уровнем жизни, обнищанием и другими факторами. Кстати, во Франции одна из самых высоких средних зарплат в мире. По статистике 2017-го, французы занимают 14 место в мире среди уровня заработных плат и составляет она более чем 3 тысячи евро в месяц. Это свидетельствует о том, что эти протесты – прежде всего способ удовлетворить человеческие желания, которые в принципе неограниченны.



Протесты во Франции/epa.eu

Извините, что именно вы имеете в виду?

Имею в виду то, что человеческая нужда является неограниченной, если человек не имеет внутри какой-то гражданственности. В данном случае мы видим, что жажда есть, а гражданственности нет. Это и есть результат французских протестов.

Но в то же время, мы видим, что они (протесты) относительно небольшие: всего-навсего 10 тысяч человек на огромный город, который вместе с пригородами насчитывает 10 миллионов... Это абсолютно ни о чем не свидетельствует. Я думаю, французы сведут эти протесты на нет, прежде всего это сделают правоохранительные органы.

Как вы думаете, чем вызвана агрессивность этих протестов, ведь и памятники ломали и крушили лавки, и драки устраивали.

Опять же, это связано с нехваткой гражданственности, то есть ответственности. Эти люди не чувствуют себя причастными к созиданию цивилизации. Они – потребители, которые ничего не творили, поэтому величие всего, что их окружает, все что было создано за много веков, для них – чужое и ничего не стоит.



Протесты "желтых жилетов" во Франции/ Фото: twitter.com/_Gilets_Jaunes_

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Некоторые эксперты видят в протестах во Франции пресловутую "руку Кремля". Действительно ли есть, на ваш взгляд, основа для таких предположений?

Я уверен, что россияне вкладывали деньги в расшатывание ситуации во Франции. Нужно привыкнуть к тому, что Россия всячески прикладывается ко всем слабостям Европы и при малейшей возможности разжигает их.

Тем не менее, в европейской прессе заговорили о вероятном "Фрексите" по аналогии с "Брекситом". Такой сценарий реалистичен?

Вряд ли такой сценарий реалистичен, потому что пребывание в Европейском Союзе явно идет на пользу Франции, которая является одной из основных стран, которая получает выгоду от единого общего европейского рынка. Выйти из Европы и самоизолироваться – для Франции было бы колоссальным ударом по ее собственным интересам.

ЕС – это большой рынок, где могут реализовываться французские товары. Также ЕС – это привлечение транспортных, логистических возможностей сотрудничества в банковской и других сферах. То есть, стоимость "Фрексита" для Франции была бы значительно выше чем "Брексита" для Британии.

Знаем, что Британия за "Брексит" будет платить десятки миллиардов евро. Поэтому эти идеи, которые объявляют лидеры так называемых протестов во Франции в отношении ЕС, заранее не могут быть выполнены. Они в отдельные социальные требования вставляют абсолютно разрушительные для своей страны тезисы.

То есть, вы считаете, что это все несерьезно, а требования протестующих утопические для самой страны?

Нет, я считаю, что это серьезно, потому что в стране, привыкшей к тому, что люди имеют право бурно выражать свою позицию. Этот протест оседлало общество, которое работает против интересов Франции, против интересов объединенной Европы. Конечно, с этой точки зрения страна оказалась уязвимой.

Не может этот парижский протест "желтых жилетов" вызвать цепную реакцию?

Россия, конечно же, очень хотела бы организовать такую реакцию, поэтому, думаю, подобные попытки будут делаться. Но значительно труднее найти таких маргиналов и в таком количестве, например, в Даниии или других государствах Европы, где есть четкое понимание гражданственности. То есть, таких пешек будут искать там, где нет этого ощущения. Искать даже не среди материальных люмпенов, а среди идейно-политических люмпенов.

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И много таких в Европе, на ваш взгляд?

Достаточно много. В некоторых странах Европы уровень безработицы достигает 17-18%, а это социально не устроенные люди. Кстати, довольно часто безработные имеют неплохое состояние, но тем не менее, они социально утеряны в своих странах.

Какие бы выводы вы посоветовали сделать украинцам из протестов, которые потрясли Францию?

Украинцы должны понять простую вещь: мы интуитивно, во время двух наших Майданов вели себя более по-европейски, чем французы. Если украинцы раньше смотрели снизу вверх на те процессы, которые происходят в Европе, то сейчас мы должны понимать, что некоторые вещи мы провели и прошли значительно более зрело, чем это делают в Западной Европе.

Европа – это не только и не столько география, это, прежде всего, отношение к свободе. Там, где люди достойные и хотят свободы, они и действуют соответственно, и украинцы это доказали не один раз.

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