В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію

За даними соціологічного дослідження, оприлюдненого нещодавно групою "Рейтинг", КМІС та Центром Разумкова, якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю – "Народний фронт" Арсенія Яценюка міг би розраховувати на підтримку менше 1% українців.

Попри це, колишній глава уряду останнім часом розгорнув масштабну загальнонаціональну рекламну кампанію. Виникає закономірне питання: яку мету переслідує екс-прем'єр, якщо шансів провести своїх "фронтовиків" до Верховної Ради наступного скликання у нього фактично немає?

Експерти сходяться на думці, що Арсеній Петрович, зображення якого на білбордах з гаслом "Дію", а також "Українська мова, кіно, пісня" буквально заполонили країну, переслідує кілька цілей.

"По-перше, до Яценюка дійшла інформація, що його соратники на місцях, знаючи про, м'яко кажучи, серйозні проблеми, активно починають шукати притулок під дахом інших партій, тому, розгорнувши агітаційну кампанію, він вирішив подати сигнал, що "Народний Фронт" ще зарано списувати з політичних рахунків.

По-друге, його лозунги фактично пересікаються з меседжами Петра Порошенка для якого кожен процент на виборах на вагу золота. А Яценюк, до речі, може піти у президенти (в НФ раніше казали, що прийматимуть участь в кампанії) і відщипнути у Петра Олексійовича омріяні і такі необхідні йому відсотки. Тому агітація Яценюка – переговорний "привіт" чинному президенту", – констатує політолог Олександр Чаплига.

Читайте також: Кому вигідне кримінальне провадження проти Яценюка: експерт назвав відомі прізвища

Інакше кажучи, на переконання експерта, таким чином колишній прем'єр створює переговорну платформу з чинним гарантом. Мета мінімум – провести з десяток "фронтовиків" в наступний парламент під парасолькою БПП. Мета максимум – зберегти крісла своїх міністрів (а їх у чинному Кабміні від НФ семеро) по закінченню виборчого марафону, а в ідеалі – посадити "свою" людину у крісло прем'єр-міністра.

В оточенні Яценюка кажуть, що попри катастрофічно низькі персональні рейтинги (згідно останніх даних – 0,5%), Арсеній Петрович сповнений оптимізму. Також він переконаний щодо успіхів під час виборчої кампанії до ВР. Ключовий аргумент: під час останніх перегонів "Народний Фронт" був фактично створений з нуля і буквально за кілька місяців так наростив електоральні м'язи, що став в один ряд з партіями-важковиками.



Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк, можливо, ще згадають "старі часи" / Фото УП

Що ж стосується ймовірної участі Арсенія Яценюка у президентській виборчій кампанії, то тут ситуація неоднозначна. В кулуарах подейкують, що Арсеній Петрович начебто одночасно веде перемовини про подальше співробітництво і з Петром Порошнком, і з Юлією Тимошенко. За чутками, лідер "Батьківщини" більш поступлива в переговорному плані, оскільки її виборець не є в орбіті навіть мізерного електорату Арсенія Петровича. А ось прихильники Порошенка і Яценюка грають на одній частині електорального поля, тому нерви чинному гаранту Конституції екс-прем'єр і справді може добряче попсувати.

Читайте також: Яценюк і НАБУ: у чому підозрюють екс-прем’єра та що йому загрожує?

До речі, нещодавно в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час нещодавньої зустрічі з Порошенком Яценюк заявив про те, що таки прийматиме участь у виборчому марафоні. Це може свідчити про те, що він знайшов точки переговорного дотику з Тимошенко.

Вельми показовий момент: днями НАБУ порушило справу стосовно екс-прем'єра і його соратника – міністра юстиції Павла Петренка. Обидвом "шиють" зловживання владою і службовим становищем. Це, на думку фахівців, може бути ще одним свідченням того, що Яценюк з Порошенком таки "побили горщики".

У той же час лідер парламентської фракції НФ Максим Бурбак під час нещодавньої поїздки до Чернівців заявив, що питання про формат участі "фронтовиків"в наступних президентських виборах буде вирішуватися в січні 2019 року під час партійного з'їзду. Судячи з усього, інтрига, яку намагається тримати Бурбак, насправді лише чергове підтвердження неоднорідності безпосередньо всередині "Народного Фронту".



Арсеній Яценюк і Петро Порошенко влаштували "політичний армреслинг"

Не секрет, що негласні лідери НФ – міністр МВС Арсен Аваков та секретар РНБО Олександр Турчинов мають діаметрально протилежне бачення участі у президентських та парламентських виборах. Якщо Арсен Борисович, стосунки якого з діючим президентом залишають бажати кращого, схиляється до необхідності співпраці з Тимошенко, то Олександр Валентинович, який фактично зрадив Юлію Володимирівну (принаймні саме під таким фокусом, за словами депутатів з "Батьківщини", вона це сприймає і ніяк не може пробачити "зраду"), перейшовши до "Народного фронту", робить ставку саме на Порошенка.

Читайте також: З ким зараз ймовірно торгується Яценюк, щоб залишитись у політиці після виборів

Складність ситуації в тому, що і Аваков, і Турчинов мають практично ідентичну політичну вагу. Останній, що визнають навіть його опоненти, є висококласним організатором та має серйозні зв'язки в політичних колах США і Європи. В руках Авакова знаходиться багатотисячна армія силовиків, роль яких у виборчому процесі в жодному разі не можна недооцінювати.

Наразі невизначеність в питанні участі кандидата від "Народного фронту" в президентських виборах підтверджують рядові "фронтовики", які, намагаючись уникнути однозначної чіткої відповіді, називають широку рекламну кампанію Яценюка не інакше, як формою звіту партії перед виборцями. В той же час в режимі "off record" представники НФ зізнаються, що крапка в питанні, кого в кінцевому рахунку підтримає їх політична "верхівка" – Тимошенко чи Порошенка, ще не поставлена. Тому цілком очевидно, що рішення НФ багато в чому буде залежати від переговорних талантів Тимошенко і Порошенка. Обидвоє в однаковій мірі, по-перше, є майстрами закулісних ігр, по-друге, мають свої козирі: Юлія Володимирівна – рейтинговий, Петро Олексійович – адміністративний.

Читайте також: Хоче, але не може, – журналіст проаналізував президентські амбіції Яценюка