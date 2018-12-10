20:52
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Публікації Статті
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг

      462 Читать новость на русском
      Росія могла втручатись у протести "жовтих жилетів" у Франції
      Росія могла втручатись у протести "жовтих жилетів" у Франції / Фото з соціальних мереж

      Французька влада перевіряє інформацію про можливі спроби Росії вплинути на рух так званих "жовтих жилетів", який розгорнувся в країні впродовж останніх тижнів, – заявив міністр закордониих справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

      Будь-які висновки, за словами дипломата робити поки зарано, оскільки розслідування все ще триває. А в Москві не стали чекати і одразу відхрестилися від своєї причетності до організації протестів у Парижі.

      Зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив наступне:

      Росія вважає, все, що відбувається – виключно внутрішні справи Франції. Ми не втручалися і не збираємося втручатися у внутрішні справи жодної з країн, зокрема й Франції.


      Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков / novostivmire.com

      Зазначимо, що інформацію про ймовірний вплив Білокам'яної на протестний рух у Франції з метою розхитати ЄС оприлюднили ряд впливових європейських видань, зокрема Times.

      Читайте також: Інколи вони повертаються, або Чому екс-чиновники України не сідають за ґрати?

      Тим часом, окремі вітчизняні експерти порівнюють протест "жовтих жилетів" з українськими Майданами. Наскільки це апріорі доцільно? Це та інші питання 24 канал адресує відомому політологу Олександру Палію.


      Олександр Палій /Фото Политнавигатор

      Ваш загальний "діагноз по палаті": до яких наслідків призведе протест так званих жовтих жилетів у Франції безпосередньо та Європі в цілому?

      Передусім, варто зазначити, що нинішні протести у Франції викликані насамперед тим, що на сьогодні люди у світі хочуть багато отримувати, нічого при цьому не роблячи. Тобто це такий собі підвид соціального споживацтва. Інакше я це охарактеризувати не можу.

      Дехто з ваших колег намагається знайти щось спільне з акціями в Парижі і нашим Майданом. Яка ваша думка щодо цього?

      З нашим Майданом це абсолютно не перетинається, тому що на Майдані навпаки – люди життя віддавали за свою країну, в той час як у Франції просять пільг. Тобто, тут йдеться про принципово іншу мотивацію.

      Читайте також: Україна два тижні в "положенні": чи виправдав себе воєнний стан і що буде далі

      На Майдані була більш європейська мотивація, ніж на нинішніх протестах у Франції. Взагалі, французські протести не пов'язані прямо з рівнем життя, зубожінням та іншими факторами. До речі, у Франції одна з найвищих середніх зарплат у світі. За статистикою 2017-го французи посідають 14 місце в світі серед рівня заробітніх плат і складає вона більше ніж 3 тисячі євро на місяць. Це свідчить про те, що ці протести – насамперед спосіб задовольнити людські бажання, які в принципі необмежені.


      Протести у Франції / epa.eu

      Даруйте, що саме ви маєте на увазі?

      Маю на увазі те, що людська жалоба є необмеженою, якщо людина немає всередині якоїсь громадянськості. В даному випадку ми бачимо, що жадоба є, а громадянськості немає. Це і є результат французьких протестів.

      Але в той же час, ми бачимо, що вони (протести) відносно невеличкі: всього-на-всього 10 тисяч людей на велетенське місто, яке разом із передмістями налічує 10 мільйонів... Це абсолютно ні про що не свідчить. Я думаю, французи зведуть ці протести нанівець, насамперед це зроблять правоохоронні органи.

      Як ви гадаєте, чим викликана агресивність цих протестів, адже і пам'ятники ламали, і крамниці трощили, і бійки влаштовували.

      Знову ж таки, це пов'язано з браком громадянськості, тобто відповідальності. Ці люди не відчувають себе причетними до творення цивілізації. Вони – споживачі, які нічого не творили, тому велич усього, що їх оточує, все що було створене за багато століть, для них – чуже і нічого не вартує.


      Протести "жовтих жилетів" у Франції / Фото twitter.com/Gilets_Jaunes_

      Читайте також: Історія одного "креативу": чому Рада відмовилась зняти недоторканість з Березкіна

      Деякі експерти вбачають в протестах у Франції горезвісну "руку Кремля". Чи справді є, на ваш погляд, підґрунтя для таких припущень?

      Я впевнений, що росіяни вкладали гроші в розхитування ситуації у Франції. Потрібно  звикнути до того, що Росія усіляко докладається до усіх слабкощів Європи і при найменшій нагоді розпалює їх.

      Тим не менше, в європейській пресі заговорили про ймовірний "Фрексіт" по аналогії з "Брексітом". Такий сценарій реалістичний?

      Навряд чи такий сценарій є реалістичним, тому що перебування у Європейському Союзі явно йде на користь Франції, яка є одним з основних країн, яка отримує вигоду від єдиного спільного європейського ринку. Вийти з Європи і самоізолюватися – для Франції було б колосальним ударом через її власні інтереси.

      ЄС – це великий ринок, де можуть реалізовуватися французькі товари. Також ЄС – це залучення транспортних, логістичних можливостей, співпраці в банківській та інших сферах. Тобто, вартість "Фрексіту" для Франції була б значно вищою ніж "Брексіту" для Британії.

      Знаємо, що Британія за "Брексіт" буде платити десятки мільярдів євро. Тому ці ідеї, які оголошують лідери так званих протестів у Франції щодо ЄС, заздалегідь не можуть бути виконані. Вони в окремі соціальні вимоги вставляють абсолютно руйнівні для своєї країни тези.

      Тобто, ви вважаєте, що це все несерйозно, а вимоги протестувальників утопічні для самої країни?

      Ні, я вважаю, що це серйозно, тому що в країні, яка звикла до того, що люди мають право бурхливо висловлювати свою позицію. Цей протест осідлало суспільство, яке працює проти інтересів Франції, проти інтересів об'єднаної Європи. Звичайно, з цієї точки зору країна виявилася вразливою.

      Чи не може цей паризький протест "жовтих жилетів" викликати ланцюгову реакцію?

      Росія, звичайно ж, дуже хотіла б організувати таку реакцію, тому, думаю, подібні спроби будуть робитися. Але значно важче знайти таких маргіналів і в такій кількості, наприклад, в Даніїї або інших державах Європи, де є чітке розуміння громадянськості. Тобто, таких пішаків будуть шукати там, де немає цього відчуття. Шукатимуть навіть не серед матеріальних люмпенів, а серед ідейно-політичних люмпенів.

      Читайте також: В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію

      І багато таких в Європі, на ваш погляд?

      Достатньо багато. В деяких країнах Європи рівень безробіття сягає 17–18%, а це соціально не влаштовані люди. До речі, досить часто безробітні мають непогані статки, але тим не менше, вони соціально загублені в своїх країнах.

      Які б висновки ви порадили зробити українцям з протестів, які сколихнули Францію?

      Українці мають зрозуміти просту річ: ми інтуїтивно, під час двох наших Майданів, поводилися більш по-європейськи, ніж французи. Якщо українці раніше дивилися знизу вверх на ті процеси, які відбуваються в Європі, то зараз ми маємо розуміти, що деякі речі ми провели і пройшли значно зріліше, ніж це роблять в Західній Європі.

      Європа – це не тільки і не стільки географія, це, насамперед, відношення до свободи. Там, де люди гідні і прагнуть свободи, вони й діють відповідно і українці – це довели не один раз.

      Читайте також: Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт

      Автор: Наталя Ромашова
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Статті Новини Франції Протести у Франції Євромайдан Європа
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      сьогодні , 20:45 Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      15023
      Як лікуються та коригуються мовні дефекти: поради логопеда
      сьогодні , 20:30 Як лікуються та коригуються мовні дефекти: поради логопеда
      Олександр Бевза 299
      "Жовті жилети": чому протести у Франції набирають обертів і до чого тут Росія?
      сьогодні , 20:05 "Жовті жилети": чому протести у Франції набирають обертів і до чого тут Росія?
      Світлана Попова 1020
      Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг
      сьогодні , 19:02 Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг
      Наталя Ромашова 462
      "Граф Дракула вийшов на полювання": про війну, відвагу та смішні історії
      сьогодні , 19:01 "Граф Дракула вийшов на полювання": про війну, відвагу та смішні історії
      Повернись живим 347
      Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого
       6 березня , 20:02
      Реєстрація автомобіля у 2018 році: скільки платити
       5 січня , 14:00
      Щоб люди були щасливішими: чи реально в Україні ввести 6-годинний робочий день
       1 березня 2017 , 20:00
      Старий ворог – найвірніший, або Як НАТО готується до війни із Росією
       8 листопада 2017 , 20:00
      Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
       4 серпня 2017 , 09:00
      Цирковий переворот: що спільного між Порошенко та генералом Скоропадським
       29 квітня , 11:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук