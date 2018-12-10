Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг

Французька влада перевіряє інформацію про можливі спроби Росії вплинути на рух так званих "жовтих жилетів", який розгорнувся в країні впродовж останніх тижнів, – заявив міністр закордониих справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Будь-які висновки, за словами дипломата робити поки зарано, оскільки розслідування все ще триває. А в Москві не стали чекати і одразу відхрестилися від своєї причетності до організації протестів у Парижі.

Зокрема, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив наступне:

Росія вважає, все, що відбувається – виключно внутрішні справи Франції. Ми не втручалися і не збираємося втручатися у внутрішні справи жодної з країн, зокрема й Франції.



Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков / novostivmire.com

Зазначимо, що інформацію про ймовірний вплив Білокам'яної на протестний рух у Франції з метою розхитати ЄС оприлюднили ряд впливових європейських видань, зокрема Times.

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Тим часом, окремі вітчизняні експерти порівнюють протест "жовтих жилетів" з українськими Майданами. Наскільки це апріорі доцільно? Це та інші питання 24 канал адресує відомому політологу Олександру Палію.



Олександр Палій /Фото Политнавигатор

Ваш загальний "діагноз по палаті": до яких наслідків призведе протест так званих жовтих жилетів у Франції безпосередньо та Європі в цілому?

Передусім, варто зазначити, що нинішні протести у Франції викликані насамперед тим, що на сьогодні люди у світі хочуть багато отримувати, нічого при цьому не роблячи. Тобто це такий собі підвид соціального споживацтва. Інакше я це охарактеризувати не можу.

Дехто з ваших колег намагається знайти щось спільне з акціями в Парижі і нашим Майданом. Яка ваша думка щодо цього?

З нашим Майданом це абсолютно не перетинається, тому що на Майдані навпаки – люди життя віддавали за свою країну, в той час як у Франції просять пільг. Тобто, тут йдеться про принципово іншу мотивацію.

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На Майдані була більш європейська мотивація, ніж на нинішніх протестах у Франції. Взагалі, французські протести не пов'язані прямо з рівнем життя, зубожінням та іншими факторами. До речі, у Франції одна з найвищих середніх зарплат у світі. За статистикою 2017-го французи посідають 14 місце в світі серед рівня заробітніх плат і складає вона більше ніж 3 тисячі євро на місяць. Це свідчить про те, що ці протести – насамперед спосіб задовольнити людські бажання, які в принципі необмежені.



Протести у Франції / epa.eu

Даруйте, що саме ви маєте на увазі?

Маю на увазі те, що людська жалоба є необмеженою, якщо людина немає всередині якоїсь громадянськості. В даному випадку ми бачимо, що жадоба є, а громадянськості немає. Це і є результат французьких протестів.

Але в той же час, ми бачимо, що вони (протести) відносно невеличкі: всього-на-всього 10 тисяч людей на велетенське місто, яке разом із передмістями налічує 10 мільйонів... Це абсолютно ні про що не свідчить. Я думаю, французи зведуть ці протести нанівець, насамперед це зроблять правоохоронні органи.

Як ви гадаєте, чим викликана агресивність цих протестів, адже і пам'ятники ламали, і крамниці трощили, і бійки влаштовували.

Знову ж таки, це пов'язано з браком громадянськості, тобто відповідальності. Ці люди не відчувають себе причетними до творення цивілізації. Вони – споживачі, які нічого не творили, тому велич усього, що їх оточує, все що було створене за багато століть, для них – чуже і нічого не вартує.



Протести "жовтих жилетів" у Франції / Фото twitter.com/Gilets_Jaunes_

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Деякі експерти вбачають в протестах у Франції горезвісну "руку Кремля". Чи справді є, на ваш погляд, підґрунтя для таких припущень?

Я впевнений, що росіяни вкладали гроші в розхитування ситуації у Франції. Потрібно звикнути до того, що Росія усіляко докладається до усіх слабкощів Європи і при найменшій нагоді розпалює їх.

Тим не менше, в європейській пресі заговорили про ймовірний "Фрексіт" по аналогії з "Брексітом". Такий сценарій реалістичний?

Навряд чи такий сценарій є реалістичним, тому що перебування у Європейському Союзі явно йде на користь Франції, яка є одним з основних країн, яка отримує вигоду від єдиного спільного європейського ринку. Вийти з Європи і самоізолюватися – для Франції було б колосальним ударом через її власні інтереси.

ЄС – це великий ринок, де можуть реалізовуватися французькі товари. Також ЄС – це залучення транспортних, логістичних можливостей, співпраці в банківській та інших сферах. Тобто, вартість "Фрексіту" для Франції була б значно вищою ніж "Брексіту" для Британії.

Знаємо, що Британія за "Брексіт" буде платити десятки мільярдів євро. Тому ці ідеї, які оголошують лідери так званих протестів у Франції щодо ЄС, заздалегідь не можуть бути виконані. Вони в окремі соціальні вимоги вставляють абсолютно руйнівні для своєї країни тези.

Тобто, ви вважаєте, що це все несерйозно, а вимоги протестувальників утопічні для самої країни?

Ні, я вважаю, що це серйозно, тому що в країні, яка звикла до того, що люди мають право бурхливо висловлювати свою позицію. Цей протест осідлало суспільство, яке працює проти інтересів Франції, проти інтересів об'єднаної Європи. Звичайно, з цієї точки зору країна виявилася вразливою.

Чи не може цей паризький протест "жовтих жилетів" викликати ланцюгову реакцію?

Росія, звичайно ж, дуже хотіла б організувати таку реакцію, тому, думаю, подібні спроби будуть робитися. Але значно важче знайти таких маргіналів і в такій кількості, наприклад, в Даніїї або інших державах Європи, де є чітке розуміння громадянськості. Тобто, таких пішаків будуть шукати там, де немає цього відчуття. Шукатимуть навіть не серед матеріальних люмпенів, а серед ідейно-політичних люмпенів.

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І багато таких в Європі, на ваш погляд?

Достатньо багато. В деяких країнах Європи рівень безробіття сягає 17–18%, а це соціально не влаштовані люди. До речі, досить часто безробітні мають непогані статки, але тим не менше, вони соціально загублені в своїх країнах.

Які б висновки ви порадили зробити українцям з протестів, які сколихнули Францію?

Українці мають зрозуміти просту річ: ми інтуїтивно, під час двох наших Майданів, поводилися більш по-європейськи, ніж французи. Якщо українці раніше дивилися знизу вверх на ті процеси, які відбуваються в Європі, то зараз ми маємо розуміти, що деякі речі ми провели і пройшли значно зріліше, ніж це роблять в Західній Європі.

Європа – це не тільки і не стільки географія, це, насамперед, відношення до свободи. Там, де люди гідні і прагнуть свободи, вони й діють відповідно і українці – це довели не один раз.

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