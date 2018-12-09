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      Росія могла втручатись у протести "жовтих жилетів" у Франції: Париж почав розслідування

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      Росія могла втручатись у протести "жовтих жилетів" у Франції
      Росія могла втручатись у протести "жовтих жилетів" у Франції / Фото з соціальних мереж

      Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що правоохоронні органи країни ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      Про це повідомляє Bloomberg.

      "Я не коментуватиму, поки слідство не зробило висновків", – зазначив очільник МЗС Франції, додавши, що за ситуацією стежать спецслужби країни.

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      Видання посилається на дані організації "Альянс із захисту демократії". За даними організації, близько 600 Twitter-акаунтів, які були спіймані на "пропаганді поглядів Кремля", перемкнули свою увагу на Францію, розширюючи використання хештег #giletsjaunes (в перекладі "жовті жилети").

      Крім того, російські пропагандистські ЗМІ Sputnik і телеканал RT активно висвітлюють протести у Франції, проте їхня інформація про невдоволення французьких поліцейських політикою президента Еммануеля Макрона і бажання підтримати протестувальників, швидше за все, не відповідає дійсності.

      Джерелом інформації для цих репортажів російських телеканалів стали представники двох невеликих профспілок поліцейських, які разом отримали менше 4% голосів на загальнонаціональних профспілкових виборах цього місяця.

      Нагадаємо, протести у Франції тривають з початку листопада. Наймасштабніші акції відбулись у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      протести у франції: останні події
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Франції Протести у Франції Російська пропаганда ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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