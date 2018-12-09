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      Россия могла вмешиваться в протесты "желтых жилетов" во Франции: Париж начал расследование

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      Россия могла вмешиваться в протесты "желтых жилетов" во Франции
      Россия могла вмешиваться в протесты "желтых жилетов" во Франции / Фото из социальных сетей

      Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что правоохранительные органы страны ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

      Об этом сообщает Bloomberg.

      "Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводов", – отметил глава МИД Франции, добавив, что за ситуацией следят спецслужбы страны.

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      Издание ссылается на данные организации "Альянс по защите демократии". По данным организации, около 600 Twitter-аккаунтов, которые были пойманы на "пропаганде взглядов Кремля", переключили свое внимание на Францию, распространяя использование хэштега #giletsjaunes (в переводе "желтые жилеты").

      Кроме того, российские пропагандистские СМИ Sputnik и телеканала RT активно освещают протесты во Франции, однако их информация о недовольстве французских полицейских политикой президента Эммануэля Макрона и желание поддержать протестующих, скорее всего, не соответствует действительности.

      Источником информации для этих репортажей российских телеканалов стали представители двух небольших профсоюзов полицейских, которые вместе получили менее 4% голосов на общенациональных профсоюзных выборах этого месяца.

      Напомним, протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции? Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ​
      Теги: Протесты во Франции Новости Франции Новости политики Новости России Российская пропаганда СМИ
      Источник: 24 Канал
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