Протесты "желтых жилетов" во Франции: количество пострадавших резко выросло

В Париже во время столкновений протестующих "желтых жилетов" с правоохранителями получили ранения 55 человек, среди которых трое полицеських.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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По данным полиции и местных властей, в субботних демонстрациях приняли участие около 31 тысячи человек, в том числе около 8 тысяч в Париже и 2-3 тысячи в таких городах, как Марсель, Лион и Тулуза. По состоянию на 17:00 8 декабря ранены уже 55 человек,

– говорится в сообщении.

По данным полиции, в столице Франции во время беспорядков задержаны 737 человек. Кроме того, для обеспечения порядка по всей стране мобилизованы 89 тысяч силовиков, из которых около 8 тысяч в Париже.

Напомним, в субботу, 8 декабря, в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Протестующие пытались пройти к президентскому дворцу. Впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры.



"Желтые жилеты" начали возводить первые баррикады из мусорных баков, бетонных плит и даже дерева. Впоследствии правоохранители использовали против активистов слезоточивый газ и водомет в ответ на попытки свести баррикаду на авеню Морсо, что неподалеку от Елисейских полей.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.