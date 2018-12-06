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      Протесты во Франции: правительство окончательно пошло на уступки "желтым жилетам"

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      Французское правительство объявило, что убрало из бюджета на следующий год повышение налога на горючее
      Французское правительство объявило, что убрало из бюджета на следующий год повышение налога на горючее / Фото из открытых источников

      Французское правительство объявило, что убрало из бюджета на следующий год повышение налога на горючее, повлекшее массовые протесты во Франции.

      Об этом сообщает ВВС.

      Читайте также: Трамп прокомментировал протесты "желтых жилетов" в Париже

      Ранее 24 канал сообщал, что участники акции "желтые жилеты", которые выступают против повышения цен на топливо во Франции, считают недостаточными уступки французского правительства. Все потому, что протестующие рассчитывали не на приостановление роста цен на топливо, а на отказ от повышения.

      Правительство готово к диалогу и демонстрирует это тем, что исключает из бюджета на 2019 повышение этого налога,
      – заявил премьер-министр Эдуар Филипп.

      Стоит добавить, что это большая уступка правительства президента Макрона, который ранее заявлял, что налог необходим, чтобы преодолеть климатические изменения и сократить дефицит бюджета.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?​Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      протесты "желтых жилетов" во франции: хроника событий
       
      Теги: Горючее Новости Франции Эммануэль Макрон протесты Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
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