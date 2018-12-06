Протести у Франції: уряд остаточно пішов на поступки "жовтим жилетам"

Французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне, яке спричинило масові протести у Франції.

Про це повідомляє ВВС.

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Раніше 24 канал повідомляв, що учасники акції "жовті жилети", які виступають проти підвищення цін на пальне у Франції, вважають недостатніми поступки французького уряду. Все через те, що протестувальники розраховували не на призупинення зростання цін на пальне, а на відмову від підвищення.

Уряд готовий до діалогу і демонструє це тим, що виключає з бюджету на 2019 рік підвищення цього податку,

– заявив прем'єр-міністр Едуар Філіп.

Варто додати, що це велика поступка уряду президента Макрона, який раніше заявляв, що податок необхідний, аби подолати кліматичні зміни та скоротити дефіцит бюджету.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.