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      Протести у Франції: уряд остаточно пішов на поступки "жовтим жилетам"

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      Французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне
      Французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне / Фото з відкритих джерел

      Французький уряд оголосив, що прибрав з бюджету на наступний рік підвищення податку на пальне, яке спричинило масові протести у Франції.

      Про це повідомляє ВВС.

      Читайте також: Трамп прокоментував протести "жовтих жилетів" у Парижі

      Раніше 24 канал повідомляв, що учасники акції "жовті жилети", які виступають проти підвищення цін на пальне у Франції, вважають недостатніми поступки французького уряду. Все через те, що протестувальники розраховували не на призупинення зростання цін на пальне, а на відмову від підвищення.

      Уряд готовий до діалогу і демонструє це тим, що виключає з бюджету на 2019 рік підвищення цього податку,
      – заявив прем'єр-міністр Едуар Філіп.

      Варто додати, що це велика поступка уряду президента Макрона, який раніше заявляв, що податок необхідний, аби подолати кліматичні зміни та скоротити дефіцит бюджету.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" У ФРАНЦІЇ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: протести Протести у Франції Еммануель Макрон Новини Франції Пальне
      Джерело: 24 Канал
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