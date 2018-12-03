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      Протести у Франції: мітингувальники приголомшили заявою

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      "Жовті жилети" приголомшили заявою
      "Жовті жилети" приголомшили заявою / Фото з відкритих джерел

      Учасники акцій протесту у Франції оголосили свої вимоги. Крістоф Шаленшон, речник "жовтих жилетів" закликав до відставки уряд Едуара Філіппа.

      Про це повідомляє Europe1.

      Читайте також: Протести у Франції: Макрон вимагає зустрічі з лідерами акції "жовті жилети"

      Крістоф Шаленшон сказав, що у тій ситуації, яка склалася, найкращим виходом буде відставка уряду. Більше того, він заявив, що вже має кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

      На чолі уряду я бачу генерала де Вільє, він служив Франції при лівих і при правих, це достойний чоловік для того, щоб очолити уряд,
      – сказав Шаленшон.

      До слова, у 2017 році генерал Збройних сил Франції П'єр де Вільє подав у відставку через незгоду з президентом Еммануелем Макроном щодо скорочення витрат на оборону.

      Учасники акції повністю підтримують це рішення. Один з мітингувальників сказав, що "жовті жилети" просять про реального керівника, чоловіка чи жінку, який серйозно сприйматиме майбутнє Франції.

      Нагадаємо, 1 грудня у Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією. Внаслідок цього було затримано більше ніж 400 людей. Поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Дивіться відео масштабних протестів у Франції:

      протести у франції: хроніка подій
      Теги: Протести у Франції протести
      Джерело: 24 Канал
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