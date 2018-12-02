Макрон пообіцяв покарати учасників заворушень у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив в суботу, що покарає людей, які організували заворушення в центрі Парижа.

Про це повідомило видання AFP з посиланням на заяви президента Франції на прес-конференції у Буенос-Айресі.

Читайте також: Макрон засудив французьких мітингувальників

Їх особи буде встановлено, і вони понесуть відповідальність за свої вчинки перед судом,

– сказав Макрон.

Він також пояснив, що погроми, на відміну від мирних акцій протесту, абсолютно неприпустимі. Еммануель Макрон попередив, що займеться цією проблемою вже в неділю – коли повернеться на батьківщину з Аргентини.

Нагадаємо, 1 грудня у Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією. Внаслідок цього було затримано щонайменше 107 осіб. Поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.