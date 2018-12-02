Макрон пообещал наказать участников беспорядков в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что накажет людей, которые организовали беспорядки в центре Парижа.

Об этом сообщило издание AFP со ссылкой на заявления президента Франции на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

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Их лица будут установлены, они понесут ответственность за свои поступки перед судом,

– сказал Макрона.

Он также пояснил, что погромы, в отличие от мирных акций протеста, абсолютно недопустимы. Эммануэль Макрон предупредил, что займется этой проблемой уже в воскресенье – когда вернется на родину из Аргентины.

Напомним, 1 декабря в Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате были задержаны по меньшей мере 107 человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.