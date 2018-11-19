Ситуация с протестами во Франции обостряется: правительство отказывается идти на уступки

В масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняли участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что во время протестов в столкновениях с полицией пострадали по меньшей мере 409 человек, 14 из них получили серьезные травмы. В целом 157 человек были задержаны во время столкновений – значительно больше, чем сообщалось в субботу вечером.

Количество пострадавших на протестах во Франции на выходных увеличилось / Источник: Yahoo News

Стоит добавить, что основные протесты происходили в субботу. Все же в воскресенье насчитывалось около 150 объектов, которые все еще были заблокированы.

Основная часть митингов состоялась в субботу / Источник: Yahoo News

Премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что хочет "сохранить курс", и не будет отменять повышение акцизов на топливо, сообщает Le Figaro.

Франция – это свобода выражения взглядов, но это не анархия. Вчера и сегодня я видел сценарии анархии, давления и насилия,

– добавил он.

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов. Правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.

Напомним, что по всей Франции протестуют водители против роста цен на топливо. Во время акций пострадали более 400 человек, один человек погиб.

Почему протестуют "желтые жилеты"?

Водители протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ