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      Ситуация с протестами во Франции обостряется: правительство отказывается идти на уступки

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      В масштабных акциях протеста во Франции на выходных приняли участие почти 300 000 человек
      В масштабных акциях протеста во Франции на выходных приняли участие почти 300 000 человек / news.yahoo.com

      В масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняли участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

      Об этом сообщает The Associated Press.

      Читайте также: Францию всколыхнули протесты: рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

      Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что во время протестов в столкновениях с полицией пострадали по меньшей мере 409 человек, 14 из них получили серьезные травмы. В целом 157 человек были задержаны во время столкновений – значительно больше, чем сообщалось в субботу вечером.

      париж протести франція жовті жилети жертви

      Количество пострадавших на протестах во Франции на выходных увеличилось / Источник: Yahoo News

      Стоит добавить, что основные протесты происходили в субботу. Все же в воскресенье насчитывалось около 150 объектов, которые все еще были заблокированы.

      франція протести жертви париж

      Основная часть митингов состоялась в субботу / Источник: Yahoo News

      Премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что хочет "сохранить курс", и не будет отменять повышение акцизов на топливо, сообщает Le Figaro.

      Франция – это свобода выражения взглядов, но это не анархия. Вчера и сегодня я видел сценарии анархии, давления и насилия,
      – добавил он.

      Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов. Правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.

      Напомним, что по всей Франции протестуют водители против роста цен на топливо. Во время акций пострадали более 400 человек, один человек погиб.

      Почему протестуют "желтые жилеты"?
      Водители протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости Франции Горючее протесты Жертвы
      Источник: 24 Канал
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