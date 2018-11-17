Протесты водителей во Франции: новые детали, фото и видео

Во Франции во время протестов против роста цен на топливо пострадали 47 человек.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на МВД страны.

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Кроме того, полиция сообщила о по меньшей мере 24 задержанных. Также 17 протестующих взяли под стражу. Сейчас во Франции проходит более 2000 акций различного масштаба, в которых принимают участие до 125 тысяч человек.

Часть демонстрантов, как и обещали, собрались возле резиденции французского президента Эммануэля Макрона, требуя его отставки.

В Париже на Елисейских полях полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Но все же участники акции настроены решительно и не собираются сворачивать протесты.



На Елисейских полях полиция применила слезоточивый газ против участников акции/ Фото Украинская Правда

Смотрите видео протестов во Франции

Напомним, что по всей Франции протестуют водители против роста цен на топливо, более того уже есть погибший и раненые.