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      Протесты водителей во Франции: новые детали, фото и видео

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      Во Франции во время протестов против роста цен на топливо пострадали 47 человек
      Во Франции во время протестов против роста цен на топливо пострадали 47 человек / france24.com

      Во Франции во время протестов против роста цен на топливо пострадали 47 человек.

      Об этом сообщает France Info со ссылкой на МВД страны.

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      Кроме того, полиция сообщила о по меньшей мере 24 задержанных. Также 17 протестующих взяли под стражу. Сейчас во Франции проходит более 2000 акций различного масштаба, в которых принимают участие до 125 тысяч человек.

      Часть демонстрантов, как и обещали, собрались возле резиденции французского президента Эммануэля Макрона, требуя его отставки.

      В Париже на Елисейских полях полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Но все же участники акции настроены решительно и не собираются сворачивать протесты.

      протести франція париж поліція
      На Елисейских полях полиция применила слезоточивый газ против участников акции/ Фото Украинская Правда

      Смотрите видео протестов во Франции

      Напомним, что по всей Франции протестуют водители против роста цен на топливо, более того уже есть погибший и раненые.

      Теги: протесты Жертвы Новости Франции Горючее
      Источник: 24 Канал
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