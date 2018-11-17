Во Франции масштабные протесты, есть жертвы: фото

По всей Франции водители протестуют против роста цен на топливо, более того уже есть погибший и раненые.

Об этом сообщает BFMTV.

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Акция "желтых жилетов" – так называют протестующих в СМИ. Все из-за обязательного атрибута водителей – желтого светоотражающего жилета.

Как сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, по всей Франции зафиксировано уже более 1 тысячи протестов, в которых принимают участие 50 тысяч человек. Хотя ожидается, что по всей стране пройдет около 1500 акций.

France to grind to a halt as map shows hundreds of roads to be blocked by Macron protests - read more - https://t.co/LEQ8ZLWDRP



The ad-hoc protest movement, dubbed “the yellow jackets” – “gilets jaunes” – because of the fluorescent vests French drivers are required to carry ... pic.twitter.com/WeTIxIm9Dv — NewsFlash - Fresh News (@NewsflashN) November 14, 2018

Идея протеста – стоять на месте, чтобы быть услышанными. Пока не будет изменений, мы не двинемся с места. Мы решительно настроены стоять до вечера субботы, воскресенья, понедельника

– заявил один из организаторов протеста в департаменте Вар.

The "yellow vests" movement, named for the high-visibility jackets worn by supporters, erupted on social media last month with calls for mass blockades of roads and highways. https://t.co/A2W9guukEz — Times LIVE (@TimesLIVE) November 17, 2018

About 1,000 ‘’Yellow Vests’’ groups in France this morning



Trying to block roads, highways, gasoline stations to protest about the government



Drama when two cars refusing to be blocked by these grassroots groups have run over them killing 2 peoplehttps://t.co/Umx7d3cgtu — Jean-Michel Glachant (@JMGlachant) November 17, 2018

Утром протестующие заблокировали кольцевую дорогу в районе Парижа и несколько других важных дорожных путей. Из-за этого ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.

В департаменте Изер произошел инцидент. Женщина везла дочь к врачу, а протестующие пытались помешать ее проезду. Она запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.

Участники акции почтили погибшего протестующего минутой молчания / Фото Украинская правда

How the ‘yellow vests’ are planning to block France’s roads on Saturday https://t.co/QLgNASHY9U pic.twitter.com/kXzTIHtGAF — Open_Paper (@PaperOpen) November 16, 2018

Как сообщает МВД Франции, незначительные ранения получили 16 человек. В Савойе еще одного протестующего сбила машина, он получил серьезные травмы. Кроме того есть как минимум один травмированный правоохранитель.

Стоит отметить, что по данным опроса, 74% французов поддерживают акции протеста водителей. Участники готовы ехать в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

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