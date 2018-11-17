Во Франции масштабные протесты, есть жертвы: фото
По всей Франции водители протестуют против роста цен на топливо, более того уже есть погибший и раненые.
Об этом сообщает BFMTV.
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Акция "желтых жилетов" – так называют протестующих в СМИ. Все из-за обязательного атрибута водителей – желтого светоотражающего жилета.
Как сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, по всей Франции зафиксировано уже более 1 тысячи протестов, в которых принимают участие 50 тысяч человек. Хотя ожидается, что по всей стране пройдет около 1500 акций.
Идея протеста – стоять на месте, чтобы быть услышанными. Пока не будет изменений, мы не двинемся с места. Мы решительно настроены стоять до вечера субботы, воскресенья, понедельника
– заявил один из организаторов протеста в департаменте Вар.
Утром протестующие заблокировали кольцевую дорогу в районе Парижа и несколько других важных дорожных путей. Из-за этого ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.
В департаменте Изер произошел инцидент. Женщина везла дочь к врачу, а протестующие пытались помешать ее проезду. Она запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.
Участники акции почтили погибшего протестующего минутой молчания / Фото Украинская правда
Как сообщает МВД Франции, незначительные ранения получили 16 человек. В Савойе еще одного протестующего сбила машина, он получил серьезные травмы. Кроме того есть как минимум один травмированный правоохранитель.
Стоит отметить, что по данным опроса, 74% французов поддерживают акции протеста водителей. Участники готовы ехать в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.
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