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      "Мафию на виселицу": многотысячные протесты в Чехии

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      Глава чешского правительства Андрей Бабиш может потерять пост премьера, ведь Сенат Чехии призвал к его отставке, а граждане еще в четверг, 15 ноября, вышли на многотысячный протест в столице страны Праге. Причина – скандал с якобы вывозом сына Бабиша в оккупированный Крым, чтобы тот не мог свидетельствовать о коррупционных действиях своего отца.

      На Вацлавской площади тысячи митингующих требуют отставки Андрея Бабиша с плакатами "Андрея в Крым", "Мафию на виселицу, а не в правительство".

      Читайте также: Премьер Чехии после громкого скандала не собирается уходить в отставку

      Протестующий Джири Хоффман объяснил, что приехал сюда, как и большинство людей, чтобы продемонстрировать отношение страны к премьер-министру. "Такое поведение не подобает чиновнику", – отметил мужчина.


      Протестующие считают, что глава правительства не имеет права так себя вести

      За несколько часов до начала протестов в верхней палате парламента Чехии приняли резолюцию с требованием отставки Бабиша, а вот президент страны Милош Земан вступился за главу правительства.

      Конституция дает полномочия, чтобы правительство в отставке руководило в течение нескольких месяцев, а тогда горячие головы успокоятся и остынут,
      – заявил президент Чехии Милош Земан.

      И заверил, что даже в случае отставки Бабиша снова уполномочит того формировать уже новый кабинет министров.

      Земан
      Президент Чехии Милош Земан стал на сторону премьера, а не протестующих

      Началось все с того, что сын премьера Бабиша рассказал журналистам о своем якобы похищении. Андрей-младший утверждает, что в прошлом году отец приказал силой вывезти его в Крым, чтобы лишить возможности свидетельствовать по скандальному делу о махинациях со средствами Европейского союза. В оккупированный Крым его отвез человек советника чешского министерства здравоохранения Петр Протопопов.

      Бабіш
      Андрей Бабиш, сын премьер-министра Чехии

      Сам Протопопов теперь утверждает, что Бабиш-младший сам попросил вывезти его в Крым. Общественность склоняется к другой версии, так как премьер-министр и его сын причастны к скандальному делу "Гнезда Аиста" – так называется поместье к югу от Праги, которое реконструировали под гостиницу в 2008 году.


      Премьер Чехии Бабиш заявил, что никогда не уйдет в отставку

      Два миллиона долларов были потрачены на его восстановление с гранта от ЕС. Премьер, конечно же, отрицает причастность к махинациям: "Я никогда не уйду в отставку. И пусть все об этом знают. Никогда!"

      Парламент Чехии рассмотрит вопрос недоверия к правительству Бабиша на следующей неделе.

      Скандал вокруг чешского премьера: хроника событий
       
      Теги: Скандал Скандал с премьером Чехии протесты Чехия Коррупция
      Источник: 24 канал
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