Премьер Чехии после громкого скандала не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш эмоционально заявил, что ни за что в жизни не покинет должность добровольно.

Об этом сообщает издание Novinky.

Читайте также: Скандал с премьером Чехии: почему политик может уйти в отставку и к чему здесь Крым

Я лишь хотел бы сказать, что никогда не уйду в отставку. Никогда. И пусть все об этом знают. Никогда,

– заявил Бабиш.

Кроме того, премьер поблагодарил президента Милоша Земана за обещание уполномочить его сформировать новый кабинет в случае возможной отставки.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.

Почему разгорелся скандал с премьером ЧехииБабиша-старшего обвиняют в махинации со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" собственную ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился к СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крым. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национального института психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После обвинений выдвинутых против премьера, как говорит Бабиша-младший, муж Протопоповой Петр насильно отвез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут.