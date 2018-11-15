Сенат Чехии призвал премьера Андрея Бабиша уйти в отставку

Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку.

Об этом сообщает Novinky.

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Сенат парламента Чешской Республики считает, что Бабиш не может оставаться на посту премьера до завершения расследования по подозрению в финансовых махинациях по делу "Гнездо аиста". Премьер-министр не смог объяснить ситуацию с пребыванием своего сына в оккупированном Россией Крыму, поэтому парламент принял резолюцию.

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Стоит добавить, что резолюцию поддержали сенаторы из Социал-демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Вместе с тем, сенаторы партии Бабиша ANO воздержались от голосования.

Почему разгорелся скандал с премьером ЧехииБабиша-старшего обвиняют в махинациях со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" свою ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился к СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крым. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После обвинений выдвинутых против премьера, как говорит Бабиша-младший, мужчина Протопопов Петр насильно увез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.