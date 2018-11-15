Сенат Чехії закликав прем’єра Андрея Бабіша піти у відставку

Сенат Чехії прийняв резолюцію з закликом до прем’єр-міністра Андрея Бабіша піти у відставку.

Про це повідомляє Novinky.

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Сенат парламенту Чеської Республіки вважає, що Бабіш не може залишатися на посаді прем’єра до завершення розслідування за підозрою у фінансових махінаціях у справі "Гніздо лелеки". Прем’єр-міністр не зміг пояснити ситуацію з перебуванням свого сина в окупованому Росією Криму, тому парламент ухвалив резолюцію.

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Варто додати, що резолюцію підтримали сенатори з Соціал-демократичної партії, яка входить до урядової коаліції. Натомість, сенатори партії Бабіша ANO утрималися від голосування.

Чому розгорівся скандал з прем'єром ЧехіїБабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік Протопопової Петро насильно відвіз його в анексуваний Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.