Протести водіїв у Франції: нові деталі, фото та відео
У Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали 47 осіб.
Про це повідомляє France Info з посиланням на МВС країни.
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Крім того, поліція повідомила про щонайменше 24 затриманих. Також 17 протестувальників взяли під варту. Наразі у Франції проходить понад 2000 акцій різного масштабу, в яких беруть участь до 125 тисяч людей.
Частина демонстрантів, як і обіцяли, зібралася біля резиденції французького президента Еммануеля Макрона, вимагаючи його відставки.
У Парижі на Єлисейських полях поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників. Та все ж учасники акції налаштовані рішуче і не збираються згортати протести.
На Єлисейських полях поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції/ Фото Українська Правда
Дивіться відео протестів у Франції
Нагадаємо, що по всій Франції протестують водії проти зростання цін на пальне, більше того вже є загиблий і поранені.