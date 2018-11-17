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      Протести водіїв у Франції: нові деталі, фото та відео

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      У Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали 47 осіб
      У Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали 47 осіб / france24.com

      У Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали 47 осіб.

      Про це повідомляє France Info з посиланням на МВС країни.

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      Крім того, поліція повідомила про щонайменше 24 затриманих. Також 17 протестувальників взяли під варту. Наразі у Франції проходить понад 2000 акцій різного масштабу, в яких беруть участь до 125 тисяч людей.

      Частина демонстрантів, як і обіцяли, зібралася біля резиденції французького президента Еммануеля Макрона, вимагаючи його відставки.

      У Парижі на Єлисейських полях поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників. Та все ж учасники акції налаштовані рішуче і не збираються згортати протести.

      протести франція париж поліція
      На Єлисейських полях поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції/ Фото Українська Правда

      Дивіться відео протестів у Франції

      Нагадаємо, що по всій Франції протестують водії проти зростання цін на пальне, більше того вже є загиблий і поранені.

      Теги: протести Жертви Новини Франції Пальне
      Джерело: 24 Канал
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