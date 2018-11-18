15:51
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Францию всколыхнули протесты: рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

      16 Читати новину українською
      Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня
      Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня / Фото из открытых источников

      Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился до рекордного низкого уровня – 25%. Падение рейтинга лидера Франции произошло на фоне масштабных протестов против роста цен на топливо.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, проведенного по заказу Le Journal du Dimanche.

      Читайте также: Протесты "желтых жилетов" во Франции: число пострадавших существенно выросло

      Так, рейтинг доверия к Макрону снизился за прошлый месяц на 4% – больше всего среди владельцев небольших предприятий и магазинов и рабочих. Значительно меньше доверяют президенту Франции также представители возрастной группы младше 34 лет и работники государственных служб.

      Падение рейтинга стало следствием социального недовольства, которое на этой неделе вылилось в масштабные протесты "Желтые жилеты" против повышения правительством цен на топливо.

      К слову, с января Макрон потерял половину своего рейтинга. Теперь он приближается к антирекорду своего предшественника Франсуа Олланда – в 2013 году в тот же отрезок президентства его рейтинг упал до 20%.

      Кроме того, снизился также рейтинг премьер-министра Эдуарда Филиппа – сразу на 7% с отметки 41% в октябре до 34% в ноябре.

      Напомним, что по всей Франции протестуют водители против роста цен на топливо. Во время акций пострадали более 400 человек, один человек погиб.

      Почему протестуют "желтые жилеты"? Водители протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: протесты Горючее Новости Франции Эммануэль Макрон Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      сегодня , 14:00 Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      Сергій Лещенко 261
      Як злиття "Опоблоку" і "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      сегодня , 13:00 Як злиття "Опоблоку" і "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      Сергій Лещенко 232
      9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      сегодня , 12:00 9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      Блог Медіа 140
      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      сегодня , 08:40 Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      Артем Овдієнко 2491
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 ноября , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 815
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Афганистане празднуют Новый год по солнечному летоисчислению
       22 марта 2015 , 09:16
      Саакашвили пообещал вернуться в большую политику
       6 мая , 14:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук