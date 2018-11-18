Францию всколыхнули протесты: рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился до рекордного низкого уровня – 25%. Падение рейтинга лидера Франции произошло на фоне масштабных протестов против роста цен на топливо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, проведенного по заказу Le Journal du Dimanche.

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Так, рейтинг доверия к Макрону снизился за прошлый месяц на 4% – больше всего среди владельцев небольших предприятий и магазинов и рабочих. Значительно меньше доверяют президенту Франции также представители возрастной группы младше 34 лет и работники государственных служб.

Падение рейтинга стало следствием социального недовольства, которое на этой неделе вылилось в масштабные протесты "Желтые жилеты" против повышения правительством цен на топливо.

К слову, с января Макрон потерял половину своего рейтинга. Теперь он приближается к антирекорду своего предшественника Франсуа Олланда – в 2013 году в тот же отрезок президентства его рейтинг упал до 20%.

Кроме того, снизился также рейтинг премьер-министра Эдуарда Филиппа – сразу на 7% с отметки 41% в октябре до 34% в ноябре.

Напомним, что по всей Франции протестуют водители против роста цен на топливо. Во время акций пострадали более 400 человек, один человек погиб.

Почему протестуют "желтые жилеты"? Водители протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.