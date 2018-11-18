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      Протесты "желтых жилетов" во Франции: количество пострадавших существенно выросло

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      Во Франции продолжается протест "желтых жилетов"
      Во Франции продолжается протест "желтых жилетов" / Mihai Isaincu

      Число пострадавших в результате протестов водителей во Франции, которые развернулись против роста цен на бензин, возросло до 227 человек.

      Об этом сообщил телеканал BFM.

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      Ранее 24 канал сообщал о том, что в результате протестов французских водителей пострадали 47 человек. Сейчас количество людей, пострадавших во время акций существенно возросла.

      Ситуация достаточно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно ранены,
      – рассказали в МВД страны.

      Отмечается, что в течение дня работники правоохранительных органов задержали 117 человек, 73 из которых впоследствии были взяты под стражу.

      Часть демонстрантов собралась у резиденции французского президента Эммануэля Макрона, требуя его отставки. Полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы разогнать толпу протестующих.

      В общем пока в стране проходит более 2000 акций, которые отличаются по масштабу. Примерное количество протестующих составляет 244 тысяч человек.

      Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов одели желтые светоотражающие жилеты.

      Почему протестуют "желтые жилеты"?Водители протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей. 

      Теги: Жертвы Авто Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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